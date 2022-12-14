التراجع يغلب على الأسهم الأوروبية الأربعاء وسط ترقب اجتماعات بنوك مركزية

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية جلسة الأربعاء، مع ترقب اجتماعات لعدة بنوك مركزية حول العالم، وينتظر المستثمرون صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم، وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع الفائدة إلى 50 نقطة أساس.

كما يعلن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا والمركزي السويسري قراراتهم بشأن الفائدة يوم الخميس، مع استمرار مساعي السيطرة على التضخم.

أداء الأسهم الأوروبية

وعلى جانب آخر، كشفت بيانات اليوم أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع 10.7% في نوفمبر على أساس سنوي، مقابل صعود 11.1% في أكتوبر السابق له.

وفي نهاية الجلسة، استقر مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي عند 442 نقطة، بينما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنسبة طفيفة بلغت 0.09% (-7 نقاط) إلى 7495 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني “داكس” تراجعًا 0.3% (-37 نقطة) مسجلًا 14.460 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي بنحو 0.2% (-14 نقطة) إلى 6730 نقطة.