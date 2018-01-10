التراجع يضرب وثائق صناديق الاستثمار فى أول أسابيع 2018

أحمد على استقبلت صناديق الاستثمار عام 2018 بالتراجع شبه الجماعى فى أول أسابيعه، مقارنة بتحركات صاعدة فى الأسبوع قبل الماضى، وذلك بضغط من تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.56. وكان EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع الماضى على هبوط بنسبة %1.56، عند مستوى 14782.3 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة

أحمد على

استقبلت صناديق الاستثمار عام 2018 بالتراجع شبه الجماعى فى أول أسابيعه، مقارنة بتحركات صاعدة فى الأسبوع قبل الماضى، وذلك بضغط من تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.56.

وكان EGX30 أنهى تعاملات الأسبوع الماضى على هبوط بنسبة %1.56، عند مستوى 14782.3 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %0.96 مغلقًا عند 832.36 نقطة، كما صعد EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.51، ليغلق عند 1970.2 نقطة.

ولم تستطع صناديق النقدية والدخل الثابت فى تحقيق الارتفاع الجماعى للأسبوع الثانى على التوالى، عقب 7 أسابيع صاعدة متتالية، وذلك بسبب هبوط كل من صناديق البنك المصرى الخليجى «ثراء» وبنك مصر إيران الثانى، وصندوق جريدى أجريكول مصر الثالث، وبنك الاستثمار العربى وبنك أبوظبى الوطنى.

وكان نصيب المصريين من التعاملات الأسبوع الماضى %75.12، بينما حصل الأجانب على نحو %15.76، بصافى شراء 163.59 مليون جنيه، فيما سجل العرب %9.13، متجهين للشراء بصافى 47.90 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذ الأفراد على النسبة الكبرى من التعاملات بـ%57.01، بينما كان نصيب المؤسسات على %42.99 بصافى شراء 16.27 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

وسجلت التداولات على الأسهم خلال الأسبوع الماضى نحو 3.4 مليار جنيه، فيما حقق رأسمال البورصة السوقى ارتفاعًا بنسبة %0.3 ليسجل 828.536 مليار، مقارنة بـ825.815 مليار، الأسبوع قبل الماضى.

«تكامل» يتصدر «المتوازنة» و«سندى» الوصيف

سجلت فئة الصناديق المتوازنة أداءً متباينًا خلال الأسبوع الماضى، إذ ارتفع صندوق “البنك التجارى الدولى – تكامل” متصدرًا فئته بنسبة %0.56 مسجلًا 167.44 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” مرتفعًا بنسبة %0.55 مسجلًا 12.63 جنيه.

فيما هبط باقى أعضاء الفئة وكان صندوق بنك الاستثمار العربى “سندي” الأقل هبوطًا بنسبة %0.09 بقيمة 240.26 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الثقة بنسبة %0.16 بقيمة 237.50 جنيه ثم صندوق بنك الكويت الوطنى “الميزان” بنسبة %0.50 بقيمة 315.39 جنييه للوثيقة.

التجارى «استثمار» الناجي الوحيد فى «الأسهم» و«أجيال» الأقل تراجعًا

نجح صندوق التجارى الدولى «استثمار» فى الهروب من رحلة الهبوط التى سيطرت على أعضاء فئة الأسهم خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع وحيدًا بنسبة %0.02 مسجلًا 185.67 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ185.63 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

فيما كان صندوق بنك قناة السويس “الأجيال” وصندوق البنك الأهلى الكويتى الأقل هبوطًا بنسبة %0.18، مسجلين 15.074 جنيه للأول و148.96 جنيه للثانى وحل صندوق بنك القاهرة ثانيًا من حيث الهبوط بنسبة %0.48 مسجلًا 126.17 جنيه للوثيقة.

«يوماتى» على قمة «النقدية»

جاء صندوق البنك العربى النقدى «يوماتى» فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـنسبة %0.8 بقيمة 21.39 جنيه للوثيقة، مقارنة مع 21.22 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وخلفه جاء صندوق جمان بنسبة صعود قدرها %0.38، مسجلا 222.91 جنيه للوثيقة مقارنة بـنحو 222.06 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، ومن بعده فى المركز الثالث حل صندوق بنك عوده النقدى بنسبة صعود %0.35 مسجلًا 22.38 جنيه، ورابعًا صندوق بنك بنك مصر النقدى بنسبة ارتفاع %0.34، مسجلًا 33.604 جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق “ثبات” بنسبة %0.52، مسجلة 193.46جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق الأهلى الثامن” بـ%0.15 بقيمة 1422.815 جنيه للوثيقة، وارتفعت وثيقة صندوق «جذور» بنسبة %0.22 بقيمة 17.73 جنيه، فيما صعدت وثيقة صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.69 بقيمة 159.02 جنيه، وارتفعت وثيقة صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %0.19 بقيمة 159.49جنيه للوثيقة.

«فيصل» يسطع منفرداً فى «الإسلامية»

صعد صندوق بنك فيصل الإسلامى منفردًا فى تعاملات الأسبوع الماضى تاركًا باقى أعضاء فئة الصناديق الإسلامية فى رحلة الهبوط، إذ ارتفعت قيمة وثيقته بنحو %0.86 بقيمة 134.73 جنيه.

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى “هلال” كأقل الهابطين بنسبة %0.005 مسجلًا 192.309 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق فيصل الإسلامى – التجارى الدولى أمان بنسبة %0.21 لتبلغ قيمة وثيقته 100.56 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبط صندوق بنك عوده المتوازن “ازدهار” بــنسبة %1.36 إلى 182.84 جنيه، وتراجع صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %0.60 المتوازنة بقيمة 104.7 جنيه للوثيقة.

هبوط «تحديد الأصول» و«ضمان رأس المال»

هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل وثيقة الشركة العربية المصرفية العربية 1 ما قيمته 204.3 جنيه، مقارنة مع 1028.84 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 مستوى 695.99 جنيه مقارنة بـ 700.51 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.

وحققت صناديق العملة الأجنبية، ثباتا نسبيا، فسجلت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، قيمة 11.432 دولار بنسبة ارتفاع %0.03، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو على مستوى 10.960يورو.