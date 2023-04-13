التراجع يخيم على مبيعات حلويات رمضان بالإسكندرية

أكد عدد من أصحاب المخابز الأفرنجية و الحلويات على تراجع كبير فى سوق مبيعات حلويات رمضان هذا العام وخاصة الكنافة والقطايف والتى ترتبط بهذا الشهر الفضيل ، مقارنة بنسب المبيعات التى كانت عليها العام الماضي ، وبنسب كبيرة تتعدى 50 % فى بعض المناطق .

أكد عدد من تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار بيع الحلوى فى شهر رمضان هذا العام شهدت زيادات فى بعض الأصناف بنسب متفاوتة، بعضها بلغ نحو 100% مقارنة بالعام الماضى ، وذلك لعدة أسباب .

وأشار البعض أن هناك محاولات من أصحاب المحلات والمصانع للأستمرار فى السوق والبقاء دون الأغلاق ، تحول دون قيامهم برفع الأسعار بشكل كبير جهود أن حركه التشغيل لمبيعات حلويات شهر رمضان هذا العام في ظل الأوضاع الراهنة تشهد .

وأضاف البعض أن أرتفاع أسعار بيع منتجات حلويات رمضان يعود لزيادة أسعار بعض المكونات المستخدمة فى تصنيعها مثل ب الزيوت، وغيرها .

وقال عباس على تايب سكرتير شعبة أصحاب المخابز بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن هناك تراجعاً في الطلب على بعض حلويات رمضان ومنها الكنافة والقطايف هذا العام بنسب كبيرة قد تصل إلى 80% مقارنة بأعوام ماضية .

وأضاف تايب أن أسعار بيع الكنافة والقطايف زادت هذا العام بنحو 100% مقارنة بالعام الماضى ، لافتاً إلى أن حجم البيع يبلغ نحو 20% فقط .

وأكد على أن سعر كيلو الكنافة والقطايف الذى كان يباع العام الماضى بنحو 15 جنية أصبح يباع هذا العام بنحو 30 جنيه .

ولفت تايب إلى أن بعض الحلويات الآخرى التي كان يتم انتاجها في المخابز الآفرنجيه مثل بلح الشام وغيرها من المنتجات أرتفعت أيضاً ، فبعد أن كان سعر الكيلو جرام العام الماضى يبلغ نحو20 جنيه أصبح يبلغ نحو 70 جنيه هذا العام .

ويشار إلى أنه جرت العادة فى سنوات سابقة على أن يكون الأقبال فى شهر رمضان فى قطاع الحلويات على منتجات الكنافة والقطايف بشكل خاص .

من جانبه قال أحمد محمود محسن عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الكنافه دون المكسرات بالنسبه للمستوى المتوسط والشعبي أصبحت تباع هذا العام بأسعار من 40 الى 70 جنيه الكيلو ، بعد أن كانت تباع في العام الماضي بأسعار تتراوح من 30 إلى 50 جنيه للكيلو.

وأشار إلى أن الكنافه دون المكسرات والتى تشمل الأطعمه المختلفه مثل الكنافه باللوتس والمانجو ونوتيلا وغيرها للمستويات الفاخرة كانت تباع العام الماضي ، بأسعار تتراوح من 50 إلى 85 جنيه للكيلو ، أما هذا العام فاصبحت تتراوح من 75 إلى 120 جنيه بالكيلو . .

وكما أشار محسن الى أن حركه التشغيل لمبيعات حلويات رمضان هذا العام في ظل الأوضاع الراهنة تشهد محاولات من أصحاب المحلات والمصانع حتى يستطيعوا الأستمرار فى السوق والبقاء دون الأغلاق ، بالتالي فهم لا يستطيعون رفع الأسعار بشكل كبير .

وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن أسعار الكنافه بالمكسرات شهدت زيادات فى أسعارها هذا العام بنسب تتراوح من 12 الى 18% .

وأشار إلى أن سعر تلك الأنواع يتحدد وفقاً لكمية ونوع المكسرات التي تكون بداخلها سواء كان من الكاجو أو البندق او الفستق أو غيرها من الأنواع .

ولفت محسن إلى أن أسعار الكيلو من الكنافه بالمكسرات هذا العام بالنسبه للمستوى الشعبى والمتوسط يتراوح من 75 إلى 100 جنيه ، موضحاً أن العام الماضي كانت سعر الكيلو يتراوح من 65 إلى 85 جنيه .

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن أسعار الكنافه الفاخرة أو المخصوص بالمكسرات العام الماضي كانت تتراوح من 70 إلى 120 جنيه ، لافتاً إلى أن سعر هذه الكنافه هذا العام أصبح يتراوح من 80 جنيه إلى 150 جنيه .

وأكد محسن على أن أسعار منتجات القطايف تقل بعض الشيء عن منتجات الكنافه نظراً لانها تحتاج إلى الزيت في مستلزماتها وليس إلى السمن .

ولفت إلى أن بعض أنواع القطائف تختلف وتتباين من حيث الحشو الذي يكون بداخلها فقد تكون زبيب وجوز الهند والسوداني أو أحيانا يكون بندق أو جوز هند وزبيب وغيرها .

ولفت عضو مجلس إدارة شعبة تجار وصناع الحلويات فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى أن أسعار القطايف المحشية بالزبيب وجوز الهند تتراوح هذا العام من 55 إلى 85 جنيه في المتوسط ، أما العام الماضي فكانت أسعارها تتراوح من 40 إلى 70 جنيه.

وأشار محسن إلى أن منتجات القطايف التي يتم حشوها بالبندق واللوز وجوز الهند والسوداني فكانت أسعارها العام الماضي تتراوح بالنسبه للكيلو من 50 الى 85 جنيه للكيلو أما هذا العام فاسعارها تتراوح من 65 الى 100 جنيه للكيلو .

ولفت إلى أن السوق يشهد طفرة نتيجة لتواجد بعض الدخلاء على المهنة أدت لظهور عبوات جديده لبعض المنتجات أو تعديلات على بعض المنتجات الآخرى مثل والبقلاوه والبغاشه وغيرها .

وتجدر الإشارة إلى حلويات رمضان تعدد أنواع الكنافة الجاهزة من كنافة اللوتس والتى يتم إعدادها بعجينة بسكويت بالزبدة وهناك كنافة الفاكهة وكنافة المانجو وكنافة التمور .