التراجع يخيم على مبيعات الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية بسبب تداعيات «كورونا»

ونتيجة الإجراءات الاحترازية التى شرعت الدولة فى اتخاذها قبل عدة أيام فى ظل الدعوات المستمرة للمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى

تشهد مبيعات عدد من مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية ، تراجعاً ملحوظاً على مدار الأيام الماضية على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر ، والإجراءات الاحترازية التى شرعت الدولة فى اتخاذها قبل عدة أيام ، فى ظل الدعوات المستمرة للمواطنين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى.

وقال أحمد مصطفى ، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن هناك تراجعا كبيرا فى حركة المبيعات خلال الأسبوع الحالى مع بدء الإجراءات الاحترازية التى أعلنت عنها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر .

نسبة هذا التراجع فى المبيعات تصل إلى نحو 70%

وأضاف مصطفى ، لـ”المال”، أن نسبة هذا التراجع فى المبيعات تصل إلى نحو 70% ، لافتاً إلى أن عددا من وسائل الإعلام يحث المواطنين على عدم النزول من المنازل ، بالتزامن مع بدء تفعيل قرارات الإغلاق فى السابعة مساء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، قد أصدر قبل عدة أيام ، قرارًا بغلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس.

ونص القرار الذى صدر يوم الخميس الماضى في مادته الأولى على: “تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً أمام الجمهور، بكل أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية (المولات التجارية)، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة”.

وأشار القرار فى مادته الثانية إلى أنه لا يسرى حكم المادة الأولى من هذا القرار على خدمات توصيل الطلبات للمنازل، وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارج .

وأوضح رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن المحلات العاملة فى هذا القطاع تشهد حالة من الركود والكساد خلال الفترة الحالية ، منذ منتصف الشهر الجارى بسبب موجة الطقس غير المستقر الذتى ضربت البلاد ، ثم اتبعها تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقدر مصطفى نسبة الخسائر الحالية التى تتكبدها المحال ومراكز الاتصالات وأجهزة المحمول ، بنسبة 20% ، لافتاً إلى أن قطاعات التجزئة بشكل عام بدأت تتخذ إجراءات لتعقيم المحلات والموظفين مع الالتزام بالتعليمات الصحية الوقائية للحد من تداعيات فيروس كورونا وكذلك غلق المحلات التجارية .