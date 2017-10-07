التراجع يخيم على شهادات الإيداع المصرية ببورصة لندن

جهاد سالم خيم التراجع على أداء شهادات الايداع المصرية المقيدة في بورصة لندن “GDR” بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بتعاملات الأسبوع السابق. وفقدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” نحو 3.08% من قيمتها على مدار أسبوع لتسجل 4.40 دوﻻر بختام تعاملات أمس، مقارنة بـ 4.54 دوﻻر، في ختام تعاملات الأسبوع قبل الماضي. وهبطت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” بنحو 4.23%، مسجلة 2.26 دوﻻر أمس، مقارنة بـ 2.36 دوﻻر الأسبوع السابق.
خيم التراجع على أداء شهادات الايداع المصرية المقيدة في بورصة لندن “GDR” بنهاية تعاملات أمس الجمعة مقارنة بتعاملات الأسبوع السابق.
وفقدت شهادة إيداع “التجاري الدولي” نحو 3.08% من قيمتها على مدار أسبوع لتسجل 4.40 دوﻻر بختام تعاملات أمس، مقارنة بـ 4.54 دوﻻر، في ختام تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وهبطت شهادة إيداع المجموعة المالية “هيرمس” بنحو 4.23%، مسجلة 2.26 دوﻻر أمس، مقارنة بـ 2.36 دوﻻر الأسبوع السابق.