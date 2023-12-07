التراجع يخيم على البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم

كسا اللون الأحمر مؤشرات البورصة المصرية، بداية تعاملات اليوم الخميس 7-12-2023، وسط توجه بيعي للمستثمرين المصريين والعرب.

وهبط مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، بنحو 0.87%، عند مستوى 24487 نقطة.

وانخفض التراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 1.05%%، مسجلا مستوى 5294 نقطة.

وتراجع مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة 1.04%، مسجلا مستوى 7673 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلي 177 سهما، ارتفع 16 سهما، وتراجع 63 سهما، فيما استقر 98 سهما دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب، نحو البيع، بصافي قيمة 1.78 مليون جنيه، و 1.03 مليون جنيه علي الترتيب.

وذلك مقابل صافي شراء للمستثمرين الأجانب بقيمة 2.8 مليون جنيه.