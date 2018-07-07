التراجع والثبات يخيمان على أداء شهادات الإيداع بتعاملات اﻷسبوع الماضي

"التجاري الدولي" اﻷكثر تراجعًا بنسبة 3.8% أسماء السيد:خيم التراجع والثبات على أداء أبرز شهادات الإيداع المصرية النشطة المقيدة في بورصة "لندن" خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي.وعلى صعيد التراجعات تصدرت شهادة إيداع "التجاري الدولي" نسبة التراجع الأكبر بنسبة 3.8% لتصل 4.76 دولار مقارنة 4.95 دولار

“التجاري الدولي” اﻷكثر تراجعًا بنسبة 3.8%



أسماء السيد:

خيم التراجع والثبات على أداء أبرز شهادات الإيداع المصرية النشطة المقيدة في بورصة “لندن” خلال تعاملات اﻷسبوع المنقضي.

وعلى صعيد التراجعات تصدرت شهادة إيداع “التجاري الدولي” نسبة التراجع الأكبر بنسبة 3.8% لتصل 4.76 دولار مقارنة 4.95 دولار، تلاها من حيث نسبة الهبوط شهادة إيداع “هيرمس” التى تارجعت بنسبة 3% لتصل 2.42 دولار مقارنة بـ 2.50 دولار، وأخيرًا شهادة إيداع “إيديتا” للصناعات الغذائية التى تراجعت بنحو 2.8% لتصل 5.15 دولار مقارنة بـ 5.30 دولار الذي ظلت ثابته عنده من 8 مايو.

وعلى صعيد الثبات عند حدود سعرية دون تغير ظلت شهادة إيداع “المصرية للاتصالات” دون تغير عند مستوى 3.50 دولار، إضافة إلي ثبات شهادة إيداع “أوراسكوم للاتصالات ووالتكنولوجيا” عند 0.20 دولار.

أصدرت البورصة المصرية، الخميس الماضي، بيانًا مجدولاً بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.

وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات وإيديتا للصناعات الغذائية، ليسيسكو مصر، لرصيدهم ، وتبقى 3852 سهم للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات وهو نفس المعدل المستقر منذ أكثر من أربعة أشهر تقريبا.

وأوضح البيان وجود شركة أخرى ما زالت تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، بالم هيلز للتعمير، مدينة نصر للاسكان،وجي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.

وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، بالم هيلز 464.2 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للاسكان 321.3 مليون سهم، أما جى بى اوتو فيتبقى لها 280.9 مليون سهم ، بينما يتبقى للمصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم .

ويتبقى لشركات: “هيرميس ،حديد عز، ، دومتى ، نعيم القابضة، السويس للأسمنت ،باكين، 138.4 مليون جنيه ،129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم ،42.7 مليون سهم، ،3.6 مليون سهم على التوالي.

وأدخلت إدارة البورصة- أغسطس 2016 – تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على “ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية خلال تداولات الاسبوع المنقضي وهبط مؤشر “EGX30” الرئيسي 1.4% ليغلق عند 16125 نقطة، ومؤشر “EGX70” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.55% ليسجل 800 نقطة، ومؤشر “EGX100” الاوسع نطاقاً 1.34% إلى 2035 نقطة.

وأظهر تقرير صادر عن إدارة البورصة، وصل “المال” نسخة منه، أن قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك قد تصدر القطاعات النشطة من حيث كمية التداول عبر بيع وشراء 361.1 مليون ورقة مالية، بينما تزيل القائمة قطاع الرعاية الصحية والأدوية بكميات تداول قدرها 2.8 مليون ورقة.

وتراجعت التداولات بقيمة 2.7 مليار جنيه، لتسجل 3.9 مليار جنيه، مقابل 6.6 مليار الاسبوع الماضي، كما انخفض راس المال السوقي لاسهم الشركات المقيدة بقيمة 12.3 مليار جنيه ليسجل 910.8 مليار جنيه.