لايف

«التراجع مستمر».. الصحة: تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات

ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 219291 وخروجهم من المستشفيات
المال - خاص 1:36 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21 1:36 ص, الثلاثاء, 13 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا و7 وفيات وخروج 879 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 219291 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 110 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.

اقرأ أيضا  استعدادات أمنية مكثفة لتأمين امتحانات الثانوية العامة

وقال “مجاهد” إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 283212 من ضمنهم 219291 حالة تم شفاؤها، و 16403 حالات وفاة.

اقرأ أيضا  «الصحة»: تسجيل 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 19 حالة

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس “كورونا المستجد”، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن “105”، و”15335″ ورقم الواتساب “01553105105”، بالإضافة إلى تطبيق “صحة مصر” المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

اقرأ أيضا  جامعة زويل تخفض الرسوم الدراسية 35% لعام 2021-2022 وتثبتها عند 96 ألف جنيه

وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت الأحد، تسجيل 117 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة وخروج 656 متعافيًا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

شكري : الاتحاد الأوروبي ربما يتخذ قرارات لعدم ارتياحه من التطورات الإثيوبية والإجراءات الأحادية المتخذة (فيديو)

محمد مجدي 9:43 م, الأثنين, 12 يوليو 21

عدد الجياع في العالم صعد العام الماضي لأعلى مستوياته خلال 15 عاما

أيمن عزام 6:34 م, الأثنين, 12 يوليو 21

انتقادات واسعة بـ«صحة البرلمان» لعدم وضوح سياسة الوزارة بشأن لقاح كورونا

ياسمين فواز 6:30 م, الأثنين, 12 يوليو 21

«مبعوث الاتحاد الأفريقي لوكالة الدواء» يتفقد مقر «هيئة الدواء»

المرسي عزت 5:46 م, الأثنين, 12 يوليو 21

تعرف على درجات الحرارة غدًا الثلاثاء.. تسجل فى أسوان 42 للعظمى

عصام عميرة 5:25 م, الأثنين, 12 يوليو 21

طقس غدا الثلاثاء.. حار ورياح نشطة على القاهرة

دعاء محمود 3:34 م, الأثنين, 12 يوليو 21