التراجع فى أعداد تراخيص الملاكى يسجل 63% خلال نوفمبر

سجلت أعداد تراخيص السيارات «الملاكى» تراجعًا بنسبة %63 لتصل إلى 7300 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال نوفمبر الماضى، مقابل 19 ألفًا و930 وحدة فى الشهر ذاته من العام السابق.

وبحسب البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات، تصدرت «شيري» قوائم تراخيص السيارات بعدما تمكنت من تسجيل 1144 مركبة، تلتها «نيسان» فى المركز الثانى بواقع 844 وحدة.

وجاءت «سوزوكى» فى المرتبة الثالثة مسجلة 552 مركبة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الرابع بنحو 495 وحدة.

وحلت العلامة الصينية «BYD» فى المرتبة الخامسة بترخيص 470 سيارة، تلتها «إم جي» فى المركز السادس بـ397 مركبة.

وحصدت «هيونداى» المرتبة السابعة بإجمالى 388 سيارة، أعقبتها «كيا» فى المركز الثامن بواقع 382 وحدة.

وتمركزت «مرسيدس» فى المرتبة التاسعة مسجلة 268 مركبة، تلتها «رينو» فى المركز العاشر بـ250 سيارة.

وظهرت «سكودا» فى المرتبة الحادية عشرة بقائمة ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا فى مصر بعدما تمكنت من تسجيل 243 مركبة فى مختلف وحدات المرور خلال الشهر الماضى.

فى سياق متصل، أرجع نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، تراجع أعداد تراخيص المركبات إلى مجموعة من العوامل فى مقدمتها نقص الكميات المعروضة من مختلف العلامات بسبب قرارات تحجيم الاستيراد وعدم قدرة الشركات المحلية على جلب أى شحنات من الخارج منذ نهاية الربع الثانى من العام الحالى.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تراجع معدل إقبال المستهلكين على شراء السيارات فى ظل عدم استقرار الأسعار وموجة الزيادات التى أقرتها غالبية الوكلاء المحليين على طرازاتهم، موضحا أن القيم السعرية للطرازات تجاوزت حاجز القدرة المالية لشريحة كبيرة من العملاء.