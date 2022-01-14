بورصة وشركات

التراجعات تضرب البورصة المصرية.. والأسهم تفقد 7 مليارات جنيه خلال أسبوع

مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب
مصطفى طلعت 10:34 م, الجمعة, 14 يناير 22 10:34 م, الجمعة, 14 يناير 22

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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، مدفوعة بضغوط بيعية للمستثمرين الأجانب.

وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 0.26% ليصل إلى 12012 نقطة، و“egx70ewi” للأسهم الصغيرة والمتوسطة 3.56% إلى 2234 نقطة، و“egx100ewi” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.2% إلى 3277 نقطة.

وبحسب تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة 0.9، ما يعادل 7 مليارات جنيه، ليغلق عند 768.4 مليار جنيه.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الخميس “نهاية الأسبوع” على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات بلغ 807 ملايين جنيه.

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وانخفض المؤشر الرئيسي فى البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.4%، عند مستوى 12012 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.18% ليسجل 2234 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.14% إلى 3277 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 807 ملايين جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة .

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وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 103، وبقي 57 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب ، بحجم تداولات بلغت 936 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجحة لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 985 مليون جنيه على الأسهم.

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بينما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 959 مليون جنيه على الأسهم.

فى حين أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغت 484 مليون جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الحالي اتجاهها الصعودي الذى بدأت به عام 2022، مدعومة بسيولة مؤسسية حقيقية ومن مستثمرين طويلى الأجل.

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بقلم مصطفى طلعت

كاتب صحفي بجريدة المال، متخصص في تغطية أسواق المال العربية والعالمية والبورصة المصرية، يمتلك سابق خبرة في مجال الإعداد والعمل التليفزيوني بعدد من القنوات.

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