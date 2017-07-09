التراث العالمى تشيد بدور مصر فى تطوير منف

دعاء محمود قالت ياسمين الشاذلى المشرف العام على ادارة المنظمات الدولية ومسئول ملف التعاون الدولى بالوزارة فى بيان صحفى فور عودتها من بولندا، إن لجنة التراث العالمى أشادت خلال دورتها الـ ٤١ التى انعقدت الأسبوع الماضى فى مدينة كراكوف بيولندا، بالدور الذى تلعبه مصر من أجل تطوير موقع منف وجبانتها

دعاء محمود



قالت ياسمين الشاذلى المشرف العام على ادارة المنظمات الدولية ومسئول ملف التعاون الدولى بالوزارة فى بيان صحفى فور عودتها من بولندا، إن لجنة التراث العالمى أشادت خلال دورتها الـ ٤١ التى انعقدت الأسبوع الماضى فى مدينة كراكوف بيولندا، بالدور الذى تلعبه مصر من أجل تطوير موقع منف وجبانتها وتعاونها المتميز والحرفى مع لجنة مستشارى لجنة التراث العالمى.



وتابعت أنه يأتى من بين أعضائها مجموعة من المجلس الدولى للآثار والمواقع الأثرية الإيكوموس ICOMOS، مضيفة أن اللجنة ناقشت خلال هذه الدورة مشروعات جبانة منف الممتدة من أهرامات الجيزة وحتى دهشور. وأكدت د. الشاذلى أن اللجنة أشادت بما تقوم به مصر من مجهودات فى سبيل تطوير جبانة منف فى ضوء الإرشادات والقواعد العلمية التى أوصى بها أعضاء اللجان والبعثات العلمية من قبل لجنة التراث العالمى.