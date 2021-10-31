التذبذب يُصيب أداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات الأحد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعاتها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع الجاري، في إطار حركتها المتذبذبة جراء قرار رفع تسعيرة الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي.

وهبط “egx30” بنسبة 0.78% وسجل 11417 نقطة، فيما صعد المؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70 ewi” بنسبة 0.01% ووصل 2305 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “egx100” بنحو 0.44% عند 3284 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية استهلت تعاملات جلسة اليوم على هبوط جماعي لمؤشراتها، بنسبة هبوط للمؤشر الرئيسي بنسبة 0.74% وسجل 11421 نقطة.

وكان مجلس الوزراء قرر الخميس الماضى، زيادة أسعار الغاز لمصانع الحديد، والأسمنت، والبتروكيماويات بنسبة %28، لتصل إلى 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بينما تثبت عند 4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى.

وتوقع خبراء البورصة المصرية تحركات هابطة للسوق على مدار جلسات الأسبوع الحالى، نتيجة الآثار المترتبة على قرار الحكومة برفع أسعار الغاز لمصانع الأسمنت، والحديد، والأسمدة، مرجحين أن تتأثر أسهم هذه الشركات، ولكن بنسب متفاوتة، وفقًا لقدرة كل منهما على تمرير الزيادات للمستهلكين.



