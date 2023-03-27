التذبذب يسيطر على البورصة حتى منتصف تعاملات اليوم

سجلت مؤشرات البورصة المصرية، أداء متذبذبًا حتى منتصف تعاملات اليوم الإثنين 27-3-2023.

وتحول مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، نحو الصعود بنسبة 0.04%، عند مستوي 15995 نقطة.

كما بدل مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، مساره للهبوط بنحو 0.19% عند مستوى 2829 نقطة، وتراجع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.21%، عند 4208 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 188 سهما، ارتفع منهم 57 سهما، وتراجع 45 سهما، فيما استقر 86 سهما دون تغيير .

وسيطر التوجه البيعي على تعاملات المستثمرين العرب والأجانب، بصافي قيمة 287.29 مليون جنيه، و 32.84 مليون جنيه علي الترتيب، مقابل صافي شراء للمستثمرين المصريين بقيمة 320.14 مليون جنيه.

