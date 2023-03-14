التذبذب يخيم على البورصة حتى منتصف تعاملات اليوم ومؤشراتها تتحول للمنطقة الحمراء

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، الأداء المتذبذب حتى منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 14-3-2023، ما بين صعود وهبوط.

واتجهت مؤشرات البورصة للمنطقة الحمراء بمنتصف التعاملات، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30، بنحو 036% ، عند مستوى 15382 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنسبة 0.29%، عند مستوى 2741 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.33% عند 4062 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 187 سهما، ارتفع منها 61 سهما، فيما تراجع 51 سهما، واستقر 75 دون تغيير.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والعرب ، نحو الشراء بصافي قيمة 20.6 مليون جنيه، و13.3 مليون جنيه على الترتيب، مقابل صافي بيع للمستثمرين الأجانب بقيمة 33.94 مليون جنيه.