التذبذب أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال يوليو

هيمن التذبذب على أداء الأسهم القيادية في البورصة المصرية خلال تعاملات شهر يوليو ما بين التراجع الواضح لبعضها والصعود المحدود للبعض الآخر.

ورصدت “المال” أداء 9 أسهم هم الأكبر في البورصة المصرية بقيادة البنك التجاري الدولي – مصر والذي هبط خلال شهر يوليو حوالي 0.98% ووصل 50.50 جنيه.

وتراجع أداء سهم الشرقية للدخان – إيسترن كومباني بنحو 12.4% وأنهى تعاملات شهر يوليو عند 18.68 جنيه، وهبط أيضًا سهم السويدي إليكتريك بنحو 7.4% ووصل 18.85 جنيه، كما تراجع سهم إي إف جي القابضة بنسبة 12.3% مسجلاً 16.48 جنيه .

وعلى صعيد أخر تمكن سهم شركة أبو قير للأسمدة والبتروكيماويات بنسبة 5.9% ووصل 47.21 جنيه، والمصرية للاتصالات بنحو 1.2% عند 26.20 جنيه، إلي جانب سهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات بنسبة 3.6% عند 23.66 جنيه، وإي فاينانس بواقع 5.3% عند 17.98 جنيه، وأخيرًا بنك قطر الأهلى الوطني بنسبة 3.9% عند 20.93 جنيه .

وأنهت البورصة المصرية أخر جلسة تداول بشهر يوليو في المنطقة الخضراء، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 0.24%، ليغلق عند مستوى 17595 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.37%، عند مستوى 3530 نقطة، ومؤشر البورصة الأوسع نطاقًا EGX100، بنحو 0.49%، عند 5217 نقطة.

وبلغ إجمالي قيم التداولات علي الأسهم 2.09 مليار جنيه، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى 204 أسهم، ارتفع منهم 71 ، وتراجع 58 ، فيما استقر 75 سهما دون تغيير.