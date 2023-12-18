التدقيق التنظيمي يلغي اندماج «أدوبي» و«فيجما» في صفقة بقيمة 20 مليار دولار

تسبب التدقيق التنظيمي في إلغاء اندماج أدوبي وفيجما، إذ قالت الشركتان يوم الاثنين إنهما ستنهيان اندماجهما المخطط له بقيمة 20 مليار دولار في ضوء العقبات التنظيمية، بحسب وكالة سي إن بي سي.

وقالت الشركتان في بيان: “لا يوجد طريق واضح للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من المفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة”.

ارتفعت أسهم أدوبي بنحو 0.6٪ في تعاملات صباح يوم الاثنين.

وقال شانتانو ناراين، الرئيس التنفيذي لشركة أدوبي، في بيان: ” أدوبي وفيجما يختلفان بشدة مع النتائج التنظيمية الأخيرة، لكننا نعتقد أنه من مصلحتنا المضي قدمًا بشكل مستقل”.

وتابع: “بينما تشاركت أدوبي وفيجما رؤية لإعادة تعريف مستقبل الإبداع والإنتاجية بشكل مشترك، إلا أننا لا نزال في وضع جيد للاستفادة من فرصنا الهائلة في السوق ومهمتنا لتغيير العالم من خلال التجارب الرقمية المخصصة.”

إلغاء اندماج أدوبي وفيجما

أعلنت أدوبي لأول مرة أنها ستستحوذ على فيجما، التي تعد عبارة عن أداة تصميم مستندة إلى السحابة، في سبتمبر 2020 في صفقة نقدية وأسهم تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار.

أدت الأخبار إلى انخفاض أسهم أدوبي ، لكن الشركة كررت أن الاستحواذ سيكون مكملاً طبيعيًا لمحفظة أدوبي، وكتبت في الإعلان الأصلي أن “الدمج بين أدوبي وفيجما سوف يستهل حقبة جديدة من الإبداع التعاوني”.

وقالت أدوبي في ملف تنظيمي إن أدوبي ستدفع لشركة فيجما رسوم تفكيك بقيمة مليار دولار.

تعد هذه الأخبار محورًا مفاجئًا لأحدث نقاط الحديث التي تحدث عنها ناراين، حيث قال لشبكة سي إن بي سي يوم الأربعاء إن الشركة تؤمن بعملية الاستحواذ وفوائدها للمستهلكين.

وقال ناراين لجيم كريمر من سي إن بي سي: “نريد الاستفادة من ما فعلته فيجما فيما يتعلق بالبرامج التعاونية الإبداعية على الويب، ودمج ذلك مع ما فعلته أدوبي في تصميمنا الإبداعي وجعله في متناول الآخرين بشكل أكبر”.

قام منظمو مكافحة الاحتكار بالتدقيق بشكل متزايد في العديد من صفقات التكنولوجيا الكبيرة والصغيرة.

في شهر مايو، بعد أن أشارت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة إلى وجود آثار محتملة مضادة للمنافسة، باعت شركة ميتا جيفي إلى سوق الصور شترستوك مقابل 53 مليون دولار، بعد ثلاث سنوات من استحواذها عليها لأول مرة. تقوم هيئة سوق المال أيضًا بمراجعة استثمار شركة مايكروسوفت في أوبن أ آي.

في بيان مشترك صدر يوم الاثنين، كتب ديلان فيلد، الرئيس التنفيذي لشركة فيجما، أن “خوض هذه العملية مع شانتانو وديفيد وفريق أدوبي لم يؤدي إلا إلى تعزيز إيماني بمزايا هذه الصفقة، ولكن أصبح من الواضح بشكل متزايد خلال الأشهر القليلة الماضية أن المنظمين لا يفعلون ذلك”.

وكتب ديفيد وادواني، نائب الرئيس الأول في أدوبي ، في منشور منفصل بالمدونة: “سنواصل البحث عن طرق للدخول في شراكة مع فيجما لإسعاد عملائنا المشتركين”.