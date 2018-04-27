التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر تهبط 18%

رويترزهبط إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18% في 2017 إلى 1.41 تريليون دولار، فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى انخفاض حاد في التدفقات إلى الولايات المتحدة.ووصلت تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأخير من العام الماضي، إلى أدنى مستوى منذ 2013، بما في ذلك التدفقات

رويترز

هبط إجمالي التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18% في 2017 إلى 1.41 تريليون دولار، فيما يرجع بين عوامل أخرى إلى انخفاض حاد في التدفقات إلى الولايات المتحدة.





ووصلت تحركات الاستثمار الأجنبي المباشر، في الربع الأخير من العام الماضي، إلى أدنى مستوى منذ 2013، بما في ذلك التدفقات إلى الاتحاد الأوروبي التي سجلت مستويات سلبية مدفوعة بتصفية استثمارات كبيرة في أيرلندا ولوكسمبورج.

وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان: ”الولايات المتحدة ظلت أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في أنحاء العالم بفارق كبير، تليها اليابان والصين والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا“.

وهبطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الولايات المتحدة إلى 287 مليار دولار بعد أن وصلت إلى أكثر من 450 مليار دولار في 2015 و2016. وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى خارج الولايات المتحدة بنسبة 21 % إلى 363 مليار دولار.

وبعد أن كانت الصين مستثمرًا صافيًا إلى الخارج للمرة الأولى في 2016، عادت لتكون مستثمرًا صافيًا إلى الداخل العام الماضي.

واجتذبت بريطانيا، التي تتفاوض على شروط طلاقها من الاتحاد الأوروبي ومستقبل علاقتها التجارية مع الاتحاد، تدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ 2005 ويمثل هبوطًا حادًّا من 196 مليار دولار في 2016.