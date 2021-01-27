«التدخل السريع» ينقذ شابا بلا مأوى يفترش الرصيف بالوايلي

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق التدخل السريع المركزي التابع للوزارة بإنقاذ شاب ثلاثيني يفترش الرصيف بمنطقة الوايلي بمحافظة القاهرة.

وعلى الفور توجه الفريق لمكان تواجد الشاب وأجرى دراسة حالة له وتبين أنه يدعى/ محمد ك.د ويبلغ من العمر ٣٠ عاما وليس معه أي أوراق ثبوتية، وأفاد بأن لديه عدد ٢ من الأخوة وأبويه علي قيد الحياة وتركهم لخلافات عائلية.

ونسق فريق التدخل السريع مع مسئولى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لاستقبال الشاب بإحدى المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه وإجراء تحليل فيروس كورونا، حيث تم استقباله بطوارئ مستشفى الصدر بالعباسية، ثم توجه الفريق لديوان قسم شرطة الوايلى وتم تحرير محضر إثبات حالة رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢١ ادارى .

كما نسق الفريق مع مؤسسة “معانا لإنقاذ إنسان” بالجيزة لاستقبال الشاب ليتلقى كافة اوجه الرعاية.

ويتلقى فريق التدخل السريع المركزى الشكاوى وبلاغات مؤسسات الرعاية الاجتماعية والاشخاص فاقدى المأوى والرعاية والحالات الإنسانية وذلك على الخط الساخن للوزارة على الرقم ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء على الرقم ١٦٥٢٨.