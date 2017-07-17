التخفيضات تخيم على أسعار هيونداي خلال النصف الأول

أحمد شوقيشهدت العديد من طرازات هيونداي؛ خلال النصف الأول من العام الجاري تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 49 ألف جنيه؛ في حين صعدت أسعار طرازي هيونداي i10 وجراند i10.وجاءت هذه التخفيضات بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها طرازات العلامة الكورية خلال العام الماضي؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف.وقد أدى ار

أحمد شوقي

شهدت العديد من طرازات هيونداي؛ خلال النصف الأول من العام الجاري تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 49 ألف جنيه؛ في حين صعدت أسعار طرازي هيونداي i10 وجراند i10.

وجاءت هذه التخفيضات بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها طرازات العلامة الكورية خلال العام الماضي؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف.

وقد أدى ارتفاع قيمة الدولار خلال 2016 لرفع أسعار العديد من العلامات التجارية؛ لكن الطرازات الكورية تصدرت مشهد الصعود؛ خاصة بالنسبة للسيارات الأكثر شعبية.

وقد شهد النصف الأول من 2017؛ طرح موديل 2018 من طرازي “سوناتا” و”توسان”.

ويتضمن الجدول التالي التغيرات في أسعار سيارات هيونداي؛ خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجارى.