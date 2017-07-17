التخفيضات تخيم على أسعار هيونداي خلال النصف الأول

أحمد شوقي
شهدت العديد من طرازات هيونداي؛ خلال النصف الأول من العام الجاري تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 49 ألف جنيه؛ في حين صعدت أسعار طرازي هيونداي i10 وجراند i10.
وجاءت هذه التخفيضات بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها طرازات العلامة الكورية خلال العام الماضي؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف.
وقد أدى ارتفاع قيمة الدولار خلال 2016 لرفع أسعار العديد من العلامات التجارية؛ لكن الطرازات الكورية تصدرت مشهد الصعود؛ خاصة بالنسبة للسيارات الأكثر شعبية.
وقد شهد النصف الأول من 2017؛ طرح موديل 2018 من طرازي “سوناتا” و”توسان”.
ويتضمن الجدول التالي التغيرات في أسعار سيارات هيونداي؛ خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجارى.
الطراز
سعر يناير بالألف
يوليو بالألف جنيه
التغير بالألف جنيه
التغير %
i10 مانيوال
177,5
180,9
3.4
1.9
i10 أوتوماتيك GL
188,5
191,9
3.4
1.8
i10 أوتوماتيك GLS
193
196,9
3.9
2
جراند i10 سيدان مانيوال
212,5
231
18.5
8.7
جراند i10 سيدان
223
241
18
8.1
جراند i10 سيدان
228
246
18
7.9
جراند i10
212
230
18
8.5
جراند i10 هاتشباك أوتوماتيك GL
222,5
240
17.5
7.9
جراند i10هاتشباك
227,5
245
17.5
7.7
كريتا
380
360
-20
-5.3
كريتا
413
398
-15
-3.6
كريتا
427
417
-10
-2.3
أكسنت GL FL
270
242,5
-27.5
– 10.2
أكسنت GL S/R
274
246,5
-27.5
-10
أكسنت DAB ABS
280,5
255,5
-25
-8.9
أكسنت هاي لاين إكسكلوسيف
287
262
-25
-8.7
أكسنت هاتشباك GL
271
243,5
-27.5
– 10,1
أكسنت هاتشباك S/R
275
247,5
-27.5
-10
أكسنت هاتشباك هاي لاين إكسكلوسيف
288
263
-25
-8.7
إلانترا المستوردة GL
345
299,9
-45,1
13,1
إلانترا المستوردة
349,5
305,9
-43.6
-12.5
إلانترا المستوردة GL DAB ABS
353
330
-23
-6.5
إلانترا المستوردة هاي لاين
365
335
-30
-8.2
إلانترا المستوردة GLS إكسكلوسيف
382
375
-7
-1.8
إلانترا المستوردة
401
399
-2
-0.5
إلانترا المحلية GL
270
225
-45
-16.7
إلانترا المحلية
271
226
-45
-16.6
إلانترا المحلية
274