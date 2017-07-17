سيــارات

التخفيضات تخيم على أسعار هيونداي خلال النصف الأول

أحمد شوقيشهدت العديد من طرازات هيونداي؛ خلال النصف الأول من العام الجاري تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 49 ألف جنيه؛ في حين صعدت أسعار طرازي هيونداي i10 وجراند i10.وجاءت هذه التخفيضات بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها طرازات العلامة الكورية خلال العام الماضي؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف.وقد أدى ار
17 يوليو، 2017 17 يوليو، 2017

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أحمد شوقي

شهدت العديد من طرازات هيونداي؛ خلال النصف الأول من العام الجاري تخفيضات في الأسعار وصلت إلى 49 ألف جنيه؛ في حين صعدت أسعار طرازي هيونداي i10 وجراند i10.

وجاءت هذه التخفيضات بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها طرازات العلامة الكورية خلال العام الماضي؛ على خلفية تقلبات أسعار الصرف.

وقد أدى ارتفاع قيمة الدولار خلال 2016 لرفع أسعار العديد من العلامات التجارية؛ لكن الطرازات الكورية تصدرت مشهد الصعود؛ خاصة بالنسبة للسيارات الأكثر شعبية.

وقد شهد النصف الأول من 2017؛ طرح موديل 2018 من طرازي “سوناتا” و”توسان”.

ويتضمن الجدول التالي التغيرات في أسعار سيارات هيونداي؛ خلال الفترة بين يناير ويوليو من العام الجارى.

الطراز

سعر يناير بالألف
 جنيه

يوليو بالألف جنيه

التغير بالألف جنيه

التغير %

i10   مانيوال

177,5

180,9

3.4

1.9

i10   أوتوماتيك GL

188,5

191,9

3.4

1.8

i10   أوتوماتيك GLS

193

196,9

3.9

2

جراند i10   سيدان مانيوال

212,5

231

18.5

8.7

جراند i10   سيدان
 أوتوماتيك GL

223

241

18

8.1

جراند i10   سيدان
أوتوماتيك GL  فول أوبشن

228

246

18

7.9

جراند i10   
هاتشباك مانيوال

212

230

18

8.5

جراند i10   هاتشباك  أوتوماتيك GL

222,5

240

17.5

7.9

جراند i10هاتشباك 
 أوتوماتيك GL  فول أوبشن

227,5

245

17.5

7.7

كريتا 
BASELINE

380

360

-20

-5.3

كريتا 
MIDLINE

413

398

-15

-3.6

كريتا 
TOPLINE

427

417

-10

-2.3

أكسنت GL FL

270

242,5

-27.5

 10.2

أكسنت GL S/R

274

246,5

-27.5

-10

أكسنت DAB ABS

280,5

255,5

-25

-8.9

أكسنت هاي لاين إكسكلوسيف

287

262

-25

-8.7

أكسنت هاتشباك GL

271

243,5

-27.5

 10,1

أكسنت هاتشباك S/R

275

247,5

-27.5

-10

أكسنت هاتشباك هاي لاين إكسكلوسيف

288

263

-25

-8.7

إلانترا المستوردة GL

345

299,9

-45,1

13,1

إلانترا المستوردة
 GL SR

349,5

305,9

-43.6

-12.5

إلانترا المستوردة GL DAB ABS

353

330

-23

-6.5

إلانترا المستوردة  هاي لاين

365

335

-30

-8.2

إلانترا المستوردة GLS  إكسكلوسيف

382

375

-7

-1.8

إلانترا المستوردة  
 GLS FULLY LOADED

401

399

-2

-0.5

إلانترا المحلية   GL

270

225

-45

-16.7

إلانترا المحلية
   GL   –   Tinted glass

271

226

-45

-16.6

إلانترا المحلية
 SR

274

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