التخفيضات تتوالى.. 3 آلاف جنيه تراجعًا فى أسعار سيارات لادا جرانتا (صور)

تراجعت إلى 155 ألف جنيه

خفضت مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، وكلاء لادا، وبي واي دي، أسعار سيارات لادا جرانتا «Face Lift» بقيمة تصل إلى 3 آلاف جنيه لمختلف الفئات.

وتراجعت أسعار طرازات لادا جرانتا فئة «المانيوال» إلى 155 ألف جنيه، بدلًا من 175 ألفًا سابقًا.

وإنخفضت أسعار سيارات لادا جرانتا فئة «أتوماتيك» إلى 175 ألف جنيه، مقابل 178 ألفًا.

الجير بالذكر أن مجموعة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات، كانت قد طرحت الشكل الجديد من لادا جرنتا فى السوق المحلية خلال نوفمبر الماضى.

الأبعاد الخارجية

الطول 4268 مم العرض 1700 مم الارتفاع 1500 مم سعة الشنطة الخلفية 450 لتر

لادا جرانتا 2020

مواصفات لادا جرنتا مانيوال

زودت لادا جرانتا فئة «مانيوال»، بمحرك مكون من أربع اسطوانات، سعة 1600 سي سي، ليعطى قوة 87 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 140 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة خماسى السرعات.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتضمنت تلك الفئة مواصفات قياسية ووسائل الأمان، ومن بينها «نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».

واحتوت على وسائد هوائية، وتكييف هوائى، وزجاج أمامى كهربائى، ونظام عزل كامل للضوضاء، كما دعمت بجنوط مقاس 14 بوصة، ومصابيح إضاءة نهارية، ونظام ايموبيليزر المانع للسرقة، وغيرها». لادا جرانتا

أسعار لادا جرنتا أتوماتيك

دعمت لادا جرانتا فئة «أتوماتيك» بمحرك سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 98 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، مزودة بناقل حركة رباعى السرعات.

ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 7.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما شملت المواصفات القياسية ووسائل الأمان ومنها «نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ونظام مساعد الفرامل BAS».