التخفيضات تتوالى.. أسعار سيارات «ام جي 6» تتراجع 25 ألف جنيه (مستند)

تراجعت الفئة الأولى «STD» إلى 274 ألفًا و990 جنيهًا

أعلنت شركة “المنصور للسيارات“- الوكيل المحلي للعلامات التجارية “شيفروليه، وأوبل، وMG”، تخفيض أسعار سيارات «ام جي 6» بقيمة تتراوح بين 5 و25 ألف جنيه لمختلف الفئات في السوق المحلية خلال شهر مايو الحالي.

تراجعت أسعار طرازات «ام جي 6» الفئة الأولى «STD» إلى 274 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 279 ألفًا و990 جنيهًا.

وانخفضت أسعار سيارات «MG 6» الفئة الثانية «Comfort» إلى 289 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 299 ألفًا و990 جنيهًا.

وهبطت أسعار طرازات «ام جي 6» الفئة الثالثة «Black Interior- Luxury» إلى 299 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 324 ألفًا و990 جنيهًا.

ووفقًا لأسعار «MG»، قدرت سيارات “ام جي 6” فئة «Luxury – Red Interior» بسعر 304 آلاف و990 جنيهًا، بدلًا من 329 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «ام جي 6» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 169 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، تتصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك.

ووفقًا للبيانات المعلنة عن «MG»، تعتمد السيارة على منظومة الجرّ الأمامى، التى يمكنها من التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

وتوضح القائمة التالية أسعار سيارات العلامة التجارية «ام جي» في السوق المحلية خلال مايو الحالي: