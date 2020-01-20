التخفيضات تتوالى.. أسعار سيارات أوبل جراند لاند تهبط 40 ألف جنيه

تراجعت أسعار الفئة الأولى إلى 419 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 449 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكلاء شيفروليه، وأوبل، وMG، تخفيض أسعار سيارات أوبل جراند لاند موديل 2020 بقيمة تتراوح بين 30 و40 ألف جنيه لمختلف الفئات خلال يناير الحالى.

وتراجعت أسعار أوبل جراند لاند الفئة الأولى «Elegance» إلى 419 ألفًا و990 جنيهًا، بدلًا من 449 ألفًا و990 جنيهًا سابقًا.

وانخفضت أسعار طرازات “جراند لاند” الفئة الثانية «H/L» إلى 449 ألفًا و990 جنيهًا، مقارنة بنحو 484 ألفًا و990 جنيهًا.

وهبطت أسعار “جراند لاند” الفئة الثالثة إلى 489 ألفًا و990 جنيهًا، مقابل 529 ألفًا و990 جنيهًا.

وينتمى طراز «جراند لاند» 2020 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات «SUV»، المزوَّدة بمحرِّك رباعى الاسطوانات سعة 1600 سي سي، ليخرج قوة 163 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، مدعمة بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد على منظومة الجر الأمامى التى يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم، فى مدة زمنية 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود 7 لترات، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم/ متر.