التخفيضات بين 10 و30% بمعرض أهلا مدارس

دعاء حسنى شهد معرض "أهلا مدارس" الذى افتتح منذ يومين، بأرض المعارض بمدينة نصر، تخفيضات تراوحت بين 10 و30% على المستلزمات المدرسية والملابس والمفروشات والشنط والأحذية الجلدية.وفى جولة لـ"المال"، بالمعرض المقام بقاعة الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتستمر فاعلياته خلال الفترة من

دعاء حسنى

شهد معرض “أهلا مدارس” الذى افتتح منذ يومين، بأرض المعارض بمدينة نصر، تخفيضات تراوحت بين 10 و30% على المستلزمات المدرسية والملابس والمفروشات والشنط والأحذية الجلدية.

وفى جولة لـ”المال”، بالمعرض المقام بقاعة الصندوق الاجتماعى للتنمية، وتستمر فاعلياته خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر الجارى، رصدت تواجد محدود لبعض الماركات المعروفة،

فيما ساد أغلب المعرض منتجات لشركات صغيرة.

وكان من أبرز الماركات العارضة مكتبة سمير وعلى، والتى قدمت تخفيضات تقترب من 17% على الأدوات المدرسية من شنط التى وصلت أسعارها لـ340 جنيهاً بعد الخصم مقابل ما يتجاوز 400 جنيه قبل تطبيقه، فيما تراوحت أسعار الدويسهات المغلقة لديها ب20 جنيهاً، ولانش بوكس بأسعار تقترب من 70 جنيهاً.

وشهد المعرض تنوع فى معروضات الشنط والأدوات المكتبية والأحذية والمنتجات الجلدية، وترواحت الأسعار بين 20 وحتى 300 جنيه للشنط، وذلك برسومات لأشهر التصميمات لأشهر الشخصيات الكارتونية كسبيدرمان، وميكى والأميرة صوفيا وسبونش بوب، فيما تنوعت أسعار الأقلام بين 12 و25 جنيهاً للدستة (تضم 12 قلم)، وبلغت أسعار الألوان 22 جنيها للعلبة 12 لون فلومستر، و5 جنيهات لـ6 ألوان.

فيما شهد المعرض حضور لبعض شركات الأغذية ومنها شركة نستله، والتي قدمت عروضا على منتجاتها من النسكافيه الذى بلغ سعر العبوة الكبيرة من 102 جنيهاً إلى 86 جنيها بالإضافة إلى هدايا.

وبرزت عروض على منتجات الألبان والسيريلاك للأطفال الرضع، واقتربت نسبة الخصم من 10% ليصل سعر العبوة الصغيرة لـ8.5 جنيها مقابل 11.5 جنيها سعرها فى الاسواق، فضلاً عن تواجد لشركة جهينة بمنتجات الألبان والعصائر.

كما ضم المعرض، الذى تنتهى فاعلياته يوم الجمعة المقبل، بعض الشركات الحكومية ومنها شركتى قها للصناعات الغذائية التابعة للشركة القابضة الحكومية، وعرضت عددا من منتجاتها من العصائر والمربى والمخللات والخضروات المجمدة بخصومات تجاوزت 10%.

كما قدمت شركة غزل المحلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عروضا على منتجاتها خلال المعرض من مفروشات قطنية، وأطقم سرائر تراوحت أسعارها بين 260 و290 جنيها للطقم، وفوط أسعارها بين 40 و110 جنيها وفقا للمقاسات.

فيما شمل المعرض عروض لأحذية الأطفال، والملابس الرجالى وإن كانت باعداد قليلة، لم تتجاوز 3 أو 4 عارضين، فيما طغت الأدوات المدرسية والكتابية على معروضات المعرض.