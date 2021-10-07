«التخطيط»: 9.8 مليار دولار مساعدات إنمائية لمصر خلال 2020 ومشروعات الطاقة الأبرز

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية لمصر إلى 9.8 مليار دولار فى عام 2020 مقابل 8.6 مليار دولار فى عام 2018، بزيادة 14%، لافتة إلى أن مصر أطلقت خريطة توضح توزيع المساعدات الإنمائية الرسمية لكل هدف للتنمية المستدامة خلال عام 2020.

وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير لها حصلت “المال” على نسخه منه، أن المساعدات الإنمائية شهدت نمو من 5 مليارات دولار عام 2017 لـ 8.6 مليار دولار عام 2018، ثم تراجعت لـ 5.3 مليار دولار عام 2019، وصولًا لـ 9.8 مليار دولار عام 2020، واستحوذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة على النصيب الأكبر من المساعدات الإنمائية بقيمة 5.9 مليار دولار بنسبة 23.2% لتنفيذ 34 مشروع، بينما جاء الهدف التاسع “الصناعة، الابتكار، والبنية التحتية” فى المرتبة الثانية بعدد 36 مشروعًا بنسبة 22.3% من إجمالى المساعدات الإنمائية الرسمية بقيمة 5.7 مليار دولار.

كما تطرق تقرير التخطيط، إلى ارتفاع إجمالى تدفقات التحويلات المالية الوافدة بنسبة 4.9% من حوالى 26.4 مليار دولار فى العام المالى 2017/2018، إلى حوالى 27.7 مليار دولار فى عام 2019/2020، وفى المقابل انخفض حجم التحويلات كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 10.8% فى 2017/2018 إلى 8% فى 2019/2020.

وأشار التقرير، إلى أن تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر يمثل أولوية بالنسبة للحكومة المصرية، إذ ارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 7.2% من 6.9 مليار دولار فى عام 2015/2016 إلى 7.4 مليار دولار فى عام 2019/2020.

يأتى ذلك تزامنًا مع تنفيذ مصر إصلاحات هيكلية مختلفة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار مثل: تأسيس المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، تقوية وتمكين وتعزيز مؤشر التنافسية، ووضع أدوات ترويج الاستثمار من خلال وضع خريطة مبتكرة وتفاعلية وتدشين برنامج لعرض فرص الاستثمار حسب القطاع والموقع الجغرافى.