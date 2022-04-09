واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إصدار تقاريرها حول خطة المواطن الاستثمارية بالمحافظات بإصدار الخطة الخاصة بمحافظة البحيرة.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحيرة للعام المالي 2021/2022 بلغت 6.06 مليار جنيه ، حيث بلغ إجمالي المشروعات 346 مشروعا تنمويا بنسبة 1.7٪ من الاستثمارات العامة الموزعة.

وتابعت السعيد أنه وفقًا للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة فيستحوذ قطاع النقل على نسبة 38.4٪ بقيمة 2.33 مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات على نسبة 23.6٪ بقيمة 1.43مليار جنيه، بينما يستحوذ قطاع التنمية المحلية على نسبة 15.6٪ بقيمة 944.2 مليون جنيه، لافتة إلى أن قطاع التعليم قبل الجامعي استحوذ على نسبة 6.3٪ بقيمة 380.4 مليون جنيه، بينما استحوذ قطاع الري على نسبة 2.9٪ بقيمة 173.1 مليون جنيه، فيما نالت قطاعات أخرى على نسبة 13.2٪ بقيمة 802.3 مليون جنيه.

وأكدت السعيد أن محافظة البحيرة شهدت نموًا في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة للمحافظة بنسبة 33٪.

وحول أبرز مشروعات التنمية المحلية بالمحافظة أوضح التقرير أنها تضمنت منظومة المخلفات

الصلبة استكمال ميناء الصيد برشید، رصف طرق متفرقه بمركز ومدينة كفر الدوار، رصف طرق مشتركة بين مركزي الدلنجات وكوم حمادة، رصف طرق متفرقة بمدينة ومركز دمنهور، وعن أبرز مشروعات التعليم قبل الجامعي أفاد التقارير أنها تضمنت إنشاء وتجهيز فصول تعلیم أساسي، إحلال وتجديد مدارس تعليم أساسي، إعادة تأهيل مدارس محافظة البحيرة، إحلال وتجديد مدارس تعليم فني، إعادة تأهيل وتجهيز مدارس التعليم العام.

وأشار التقرير كذلك إلى أبرز مشروعات الري والتي تمثلت في استكمال إنشاء وتجديد شبكات الصرف المغطى، وتأهيل المصارف العامة، وإنشاء الأعمال الصناعية عليها، استكمال حماية مصب فرع رشيد (إنشاء عدد 2 لسان بحري)، إنشاء محطة طابية العبد، وإحلال وتجديد محطة التحرير 1 وتأهيل محطتي مريوط 2,3 ، استكمال تغطية ترع و مصارف، استكمال حماية الجسور والأعمال الصناعية وتطوير مآخذ ومساقي وتوريد وتنفيذ شبكات الكهرباء.

وعن مشروعات مجال خدمات الإسكان وتطوير العشوائيات، أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أبرز المشروعات في المجال تتضمن تطوير مناطق عشوائية، إنشاء محطة معالجة ثنائية بطاقة (10-15 ألف م3/يوم)، البرنامج القومي للإسكان، توسعات محطات صرف صحي شبراخيت بطاقة 20 ألف م3/يوم)، إنشاء محطة معالجة المعركة، كما أوضح التقرير أن من أهم المستهدفات التنموية في خطة 2021/2022، توجيه نحو 1 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشار التقرير إلى أبرز مشروعات النقل والمتمثله في إنشاء إنشاء كباري خرسانية علي المجاري المائية

(المرحلة الأولى على الرياح البحيري)، استكمال ازدواج طريق بين قناطر بولين ومدينة كوم حمادة، إنشاء كوبري بتقاطع الذراع البحري مع الطريق الساحلي في ال كم 21، استكمال محور النوبارية 203 كم، استكمال ازدواج طريق القناطر الخيرية/الخطاطبة /التوفيقية (المسافه من التوفيقيه إلى قناطر).