أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تقرير صادر عنها، ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة قنا لعام 21/ 2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كل محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي؛ بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/ 2022)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 21/ 2022 تُولي أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق،

متابعة أن البُعد الـمكاني يمثل أحد الـمحددات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، بما يضمن تحقيق نمو متوازن بين مختلف أقاليم الجمهورية والـمحافظات.

خطة المواطن الاستثمارية

لافتة إلى اهتمام خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم،

مضيفة أن كل الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق دون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقًا مع “رؤية مصر 2030”.

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 278 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/ 2022 تبلغ 4.8 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 21/ 2022 أشارت السعيد إلى توجيه استثمارات بقيمة 1.7 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 35.4%،

ويخص قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات مليار جنيه بنسبة 20.8%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 748.5 مليون جنيه بنسبة 15.6%.

كما يخص قطاع النقل 503 ملايين جنيه بنسبة 10.5%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 217 مليون جنيه بنسبة 4.5%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 631.5 مليون جنيه بنسبة 13.2%.

مشروعات الإسكان في قنا

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان وتطوير العشوائيات بمحافظة قنا في خطة 21/ 2022 تتمثل في توجيه نحو 495 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي،

ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 62 مشروعًا؛ منها مشروعات خاصة بصندوق تطوير المناطق العشوائية، ومشروعات البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي.

مشروعات التنمية المحلية فى محافظة قنا

ويتمثل أهم مشروعات قطاع التنمية المحلية بالمحافظة بخطة عام 21/ 2022 والتي يبلغ عددها 119 مشروعًا، في استكمال مشروعات التكتلات الاقتصادية، استكمال مشروعات صرف صحي بعدة مناطق،

وفي مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي فإن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، والبالغ عددها 20 مشروعًا وفقًا للتقرير، يتمثل في إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، استكمال مبنى معامل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وإنشاء مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

خطة المواطن

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تتيح “خطة المواطن” الخاصة بعامي “19/ 2020″ و”20/ 2021” على موقعها الالكتروني، في إطار حرصها على زيادة الوعي المجتمعي وتعريف المواطنين بتوجهات خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة في كل محافظة على حدة.