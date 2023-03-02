«التخطيط»: 4.4 مليار جنيه استثمارات المنيا بخطة 2023 لتنفيذ 324 مشروعًا تنمويًا (جراف)

كشفت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، عن الخطة الاستثمارية فى محافظة المنيا للعام المالي 2022-2023، إذ يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 324 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 29% عن خطة 21/ 2022.

وأوضحت “التخطيط” فى تقرير حديث، أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة المنيا بخطة عام 22/2023، يشمل توجيه استثمارات بقيمة 961.3 مليون جنيه لقطاع الصحة بنسبة 22%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 914.6 مليون جنيه بنسبة 21%، وتبلغ استثمارات قطاع التنمية المحلية 876.5 مليون جنيه بنسبة 20%، ويخص قطاع الإسكان 711.8 مليون جنيه بنسبة 16% وقطاع التعليم قبل الجامعي 308.9 مليون جنيه بنسبة 7% أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 581.6 مليون جنيه بنسبة 14%.

وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة المنيا لعام 22/2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية الـمكانية بتحقيق التنمية الريفية الـمُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى الـمناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للـمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب، مضيفة أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات إستراتيجية التنمية الـمُستدامة في إطار – رؤية مصر 2030 – وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

حياة كريمة فى المنيا

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عدد المراكز المستهدفة بالمرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في محافظة المنيا 5 وعدد القرى المستهدفة 192 ويبلغ عدد السكان المستفيدين 2.5 مليون نسمة، لافتا إلى العديد من المشروعات التنموية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة والتي تحقق أهداف التنمية المستدامة ومنها إنشاء 8 عمارات سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 30 وحدة اجتماعية، 32 مجمع خدمات زراعية، 33 نقطة اسعاف، 162 وحدة صحية، 2 مستشفى مركزي، إلى جانب إنشاء 1484 فصلا دراسيا، 116 مدرسة، 9 مراكز تنمية أسرة، 35 محطة مياه شرب، 192 مشروع صرف صحي، 17 محطات معالجة، فضلا عن إنشاء 199 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، إنشاء 54 مركز شباب، 32 مجمع خدمات حكومية، 79 مكتب بريد، 36 نقطة شرطة، علاوة على إنشاء 192 مشروع كهرباء .

وأشار التقرير إلى أهم الستهدفات التنموية في مجال الإسكان بمحافظة المنيا بخطة 22/2023 وتتمثل في توجيه نحو 334.9 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتصل عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع إلى 51 وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 170 مشروعا تنمويا، إلى جانب تنفيذ 26 مشروعا في مجال الصحة.