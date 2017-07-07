التخطيط: 33 مليار جنيه مستهدفات الاستثمارات بالصعيد

أعلنت وزارة التخطيط، أن خريطة التوزيع المكاني للاستثمارات العامة، حسب الأقاليم في خطة العام الحالي، أوضحت أن أقاليم الصعيد (جنوب ووسط وشمال) تستحوذ على 32 مليارًا و989 مليون جنيه من جملة المستهدفات الاستثمارية في خطة 17/18 التي دخلت حيز التنفيذ.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أن بيانات الخطة أشارت إلى أن أقاليم الصعيد -التي تشمل محافظات أسوان وقنا والاقصر وسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم- تحصل ما نسبته 17.1% من جملة المستهدفات الاستثمارية العامة، وتأتي في المرتبة الثانية بعد إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) والذي يستحوذ على 25.2%، وفي المرتبة الثالثة يأتي إقليم سيناء وقناة السويس بنسبة 16.6%، ثم الدلتا بنسبة 8.7%، والإسكندرية بنسبة 5.9%.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إلى أن دراسة الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية والمحافظات ساعدت في توزيع الاستثمارت المستهدفة بما يحقق التنمية المكانية، وأن هذه الاستثمارات توجه لتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين، حيث توجه الاستثمارت في معظمها لمشروعات الاسكان والمرافق والصحة والتعليم والنقل والزراعة والري والكهرباء، بالإضافة إلى برامج الرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.

وأكدت السعيد أن محافظات الصعيد تستفيد في الوقت نفسه من جملة الاستثمارات العامة غير المخصصة لأقاليم محددة، وأنما هي موجهة لمشروعات بنية أساسية قومية، إضافة إلى أن بعض هذه المخصصات تستخدم كاستثمارات احتياطية يمكن أن توجه لسد فجوات تنموية أو الاستجابة لاحتياجات عاجلة في المحافظات المختلفة، وتقدر نسبتها بـ 26.5% كاستثمارات غير موزعة.