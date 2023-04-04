التخطيط: 3.9 مليار جنيه لتنفيذ 356 مشروعًا تنمويًا بمحافظة الغربية بخطة 2023 (جراف)

قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير حديث عن ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة الغربية لعام 22/2023، والتي تبلغ 3,9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 8% على خطة عام 21/2022، بخلاف المشروعات الموجهة من خلال مشروع تطوير الريف المصري “حياة كريمة”.

وأوضح التقرير، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 356 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الغربية بخطة عام 22/2023 أشار التقرير إلى توجيه استثمارات بقيمة 927,5 مليون جنيه لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 24%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 644 مليون جنيه بنسبة 16%، ويخص قطاع الإسكان 416 مليون جنيه بنسبة 11%.

ضخ 200 مليون جنيه لقطاع النقل

كما بلغت مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي قيمة 323,7 مليون جنيه بنسبة 8%، ثم قطاع النقل باستثمارات 200 مليون جنيه بنسبة 5%، ويخص القطاعات الأخرى بالمحافظة بقيمة 1,4 مليار جنيه بنسبة 36%.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المشاركة المجتمعية هي الضمانة الأساسية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وسد الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، والهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة العالمية “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف”.

وأضافت السعيد أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تحرص على إشراك المواطنين في كافة مراحل العملية التنموية، التي تبدأ بالتخطيط ثم المتابعة وتقييم الأثر، وتعمل دائماً على اتخاذ خطوات متسارعة نحو تهيئة البيئة المناسبة لتعزيز هذه المشاركة، سواء من خلال توفير بيانات تتعلق بخطط التنمية المستدامة السنوية بشكل تفصيلي، وإصدار تقارير متابعة التنفيذ بصفة دورية، أو اقتراح مبادرات ومشروعات ذات أولوية، في إطار نهج تشاركي شامل ومتكامل، تحقيقاً لمبدأ “عدم ترك أحد خلف الركب”.

تفاصيل مشروعات حياة كريمة بالغربية

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة الغربية 54 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 430 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة الغربية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 10 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية، 6 وحدات اجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 8 نقاط إسعاف، 25 وحدة صحية، 459 فصلا دراسيا، 49 مدرسة، إلى جانب إنشاء 4 مراكز تنمية أسرة، 25 محطة مياه شرب، 43 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة.

وإنشاء 53 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 30 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 27 مكتب بريد، 9 نقاط شرطة، 8 أسواق ، 5 مواقف، 8 وحدات إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين الترع بطول 122كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 135كم، وإنشاء 19 كوبري ري، علاوة على 54 مشروع كهرباء.

وأشار التقرير إلى أهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الغربية في خطة 22/2023 والتي تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 254,7 مليون جنيه، ويبلغ عدد المشروعات التنموية في هذا القطاع 190 مشروعًا، إلى جانب تنفيذ 62 مشروعًا في مجال خدمات الإسكان، و 20 مشروعا تنمويا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.