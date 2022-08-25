التخطيط : 294.2 مليار جنيه استثمارات كُلية مُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية

أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات خطة العام المالي الحالي 22/2023 في مجال التنمية العمرانية.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العُمرانية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاعات التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال توفير مُجتمعات عمرانية وسكنية مُتكاملة الخدمات تضُم وحدات الإسكان الـمُناسبة لكافة فئات الـمُجتمع، والـمُزوّدة بالمرافق العامة والخدمات التعليمية والصحية والثقافية بجانب تنمية المناطق، وترفيق الـمُخصّصة للأغراض التجاريّة والصناعيّة والترفيهيّة وغيرها.

مضيفة أن الأنشطة العُمرانية تتميّز بأنها ذات طابع ديناميكي سريع النمو، علاوة على فاعلية تأثيرها في دفع عجلة النمو بحُكم تعدّد مجالاتها وتنوّعها وامتداد نطاقها الجُغرافي، ولكونها قاسمًا مُشتركًا ومُكوّنًا أساسيًا في استثمارات كافة القطاعات الاقتصاديّة، فضلًا عن ارتفاع الكثافة العماليّة لهذه الأنشطة العُمرانية التي يُوسّع من طاقتها الاستيعابيّة للعمالة على اختلاف مُستوى مهاراتهم.

وأشارت السعيد، إلى أن الاستثمارات الكُلية الـمُستهدفة لقطاع التنمية العُمرانية تبلُغ 294.2 مليار جنيه، بنسبة 21% من إجمالي الاستثمارات الـمُستهدفة لخطة 22/2023، وتأتي الاستثمارات الـمُوجّهة لمشروعات الأنشطة العقارية في الـمُقدمة بنسبة تُناهز 53.7% (157.9 مليار جنيه) مُقابل نحو 35.1% للمياه والصرف الصحي (103.4 مليار جنيه)، و11.2% لأعمال التشييد والبناء (32.9 مليار جنيه).

وفيما يتعلق بخطة عام 22/2023 أوضح تقرير وزارة التخطيط أنه من الـمُستهدف زيادة الإنتاج للقطاع من 2936.5 مليار جنيه عام 21/2022 إلى نحو 3395.2 مليار جنيه خلال عام الخطة 22/2023، بنسبة زيادة قدرُها 15.6%.

كما تستهدف الخطة عام زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العُمرانية بنسبة 16.3% ليبلُغ نحو 1955.5 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1681.7 مليار جنيه خلال عام 21/2022 .

ويرجع ذلك إلى مُواصلة تنفيذ عديدٍ من المشروعات القوميّة الكُبرى والتوسّع في مشروعات الإسكان التي تُنفّذها الحكومة، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمّنها قطاع التنمية العُمرانية، وهي: قطاع التشييد والبناء: ومن الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى 985 مليار جنيه خلال عام الخطة مقابل 834 مليار جنيه خلال العام السابق، بـمُعدل نمو 18.1%، قطاع الأنشطة العقارية: ومن الـمُستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو 14.5% ليُحقّق ناتجًا قدرُه 922.4 مليار جنيه خلال عام الخطة، مُقارنة بنحو 805.8 مليار جنيه خلال العام السابق، قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير: من الـمُستهدف تحقيق ناتج قدرُه 48.1 مليار جنيه خطة عام 22/2023 بمُعدل نمو 14.8% عن العام السابق 21/2022.

واستعرض التقرير إنجازات القطاع عام 2021 والمتمثلة في إعداد الـمُخطّطات لحوالي 238 ألف وحدة سكنية ضمن المحاور الـمُختلفة للمُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تُخصّص للمواطنين بمُختلف شرائح الدخل، وهي: (200 ألف وحدة سكنية لـمُنخفضي الدخل، وحوالى 25 ألف وحدة سكنية لـمُتوسطي الدخل، وحوالي 13 ألف وحدة سكنية لفئة الـمُواطنين فوق الدخل الـمُتوسط)، اعتماد التخطيط والتقسيم والتصميم العمراني لـ 296 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، وتضُم تلك المشروعات نحو 55 مشروعًا بمدن الجيل الرابع و 12 مشروعًا (سياحيًا وعمرانيًا) بنطاق الساحل الشمالي الغربي، وسوف تُقام تلك المشروعات على مساحة إجمالية بنحو 38 ألف فدان بـ 12 مدينة جديدة، وتُوفّر نحو 300 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب اعتماد نحو 2272 طلب تخصيص لـ 480 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5700 فدان، فضلا عن استصدار 690 أمر إسناد، و1350 موافقة طرح تُسهم في تطوير وتنشيط قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى الأنشطة السكنية والخدمية بالـمُدن الجديدة.