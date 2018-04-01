التخطيط: 2.58 مليار جنيه استثمارات برامج التنمية المحلية بالنصف الأول (إنفوجراف)

المال - خاص نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك" أنفوجرافًا يوضح جملة الاستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 نحو 2.58 مليار جنيه، بنمو 28% مقارنة بالعام المالي 16/2017.كما تمت الإشارة إلى أ



المال – خاص



نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسيوك” أنفوجرافًا يوضح جملة الاستثمارات المنفذة ببرامج التنمية المحلية خلال النصف الأول من العام المالي 17/2018 نحو 2.58 مليار جنيه، بنمو 28% مقارنة بالعام المالي 16/2017.

كما تمت الإشارة إلى أن النسبة الأكبر من هذه الاستثمارات تتركز في برامج النقل والطرق بنسبة 48%، يليه برنامج تحسين البيئة بنسبة 22%، برنامج مد وتدعيم شبكات الكهرباء بنسبة 13%، برنامج تدعيم الوحدات المحلية بنسبة 10%، برنامج الأمن والإطفاء والمرو بنسبة 7%.

الجدير بالذكر أن د.هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أعلنت عن نتائج مؤشرات الأداء الاقتصادي للربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الحالي 2017/2018 خلال مؤتمر صحفي عقد بمحافظة الفيوم فبراير الماضي.