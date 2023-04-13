التخطيط: 10.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 355 مشروعًا بالقليوبية 2023

قالت الدكتورة هاله السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن عدد المشروعات التنموية في محافظة القليوبية يصل إلى 355 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة للمحافظة تبلغ 10,6 مليار جنيه بخطة عام 2022/ 2023.

وذكرت الوزارة وفق تقرير حديث، أن التوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة القليوبية بخطة عام 22/ 2023 ، يشمل توجيه استثمارات بقيمة 6,4 مليار جنيه لقطاع الإسكان بنسبة 61%، يليه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 870 مليون جنيه بنسبة 8%، ويخص قطاع البترول والثروة المعدنية 796 مليون جنيه بنسبة 8%، وقطاع التنمية المحلية 639,4 مليون جنيه بنسبة 6%، أما قطاع التعليم قبل الجامعي 218,1 مليون جنيه بنسبة 2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,6 مليار جنيه بنسبة 15%.

خطة المواطن الاستثمارية في القليوبية

واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها ملامح خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة القليوبية لعام 22/ 2023 ، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الرابع على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (22/ 2023)، ودورها في تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في إطار تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وهي إحدى الركائز التي تقوم عليها رؤية مصر 2030 فقد شهدت الأعوام الأخيرة تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات، ووضع مؤشر لتحديد الميزة النسبية والتنافسية لكل محافظة، وإعطاء أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولوية حسب الفجوات التنموية بكل محافظة، مؤكدة أن الخطة حرصت على إتباع النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة كافة خطط وبرامج التنمية المحلية بقصد تشجيع المشاركة الايجابية من قبل المواطن.

وأضافت وزيرة التخطيط أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقا مع “رؤية مصر 2030″، لافتة إلى أن وزارة التخطيط اتخذت خلال الفترة الماضية العديد من الخطوات الهادفة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة والتأكيد على أهمية مشاركة المواطنين في التخطيط والمتابعة.

تفاصيل مشروعات حياة كريمة في القليوبية

وأوضح التقرير أن عدد القرى المستهدفة من المرحلة الأولى بمبادرة “حياة كريمة” بمحافظة القليوبية 36 قرية ، وبلغ عدد المستفيدين 538 ألف نسمة، وتتمثل أهم المشروعات التنموية بمحافظة القليوبية التي تم تنفيذها من خلال المبادرة وتحقق أهداف التنمية المستدامة في إنشاء 7 وحدات إجتماعية، 9 مجمعات خدمات زراعية، 6 نقاط إسعاف، 25 وحدة صحية، مستشفى مركزي، 396 فصل دراسي، 63 مدرسة، إلى جانب إنشاء مركز تنمية أسرة، 6 محطات مياه شرب، 36 مشروع صرف صحي، 3 محطات معالجة.

كما يتم إنشاء 28 برج شبكات محمول توصيل شبكة الألياف الضوئية، 28 مركز شباب، 9 مجمعات خدمات حكومية، 23 مكتب بريد، 6 نقاط شرطة، 4 نقاط إطفاء، علاوة على تأهيل وتبطين ترع بطول 178كم، رصف طرق رئيسية وداخلية بطول 700كم، وإنشاء 20 كوبري ري، 2 سوق، 3 مواقف، علاوة على 36 مشروع كهرباء.

وأوضح التقرير أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع الإسكان بمحافظة القليوبية في خطة 22/ 2023 تتمثل في توجيه نحو 726,5 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتتمثل أهم المشروعات التنموية في القطاع والبالغ عددها 46 مشروعا في تنفيذ مشروعات البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي بالمحافظة، واستكمال مشروعات الخدمات التعليمية، وفي مجال التنمية المحلية من المستهدف تنفيذ 190 مشروعا تنمويا، وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في رصف طرق محلية بحوالي 256,4 مليون جنيه.