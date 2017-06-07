التخطيط: 10 ملايين جنيه لحل مشكلة كهرباء بالمنوفية

يأتي هذا الاعتماد استجابة من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمذكرة قدمها رفعت عبد المنعم هلال، عمدة قرية كفر هلال، نيابة عن أهالى القرية، طالب فيها بتخصيص 10 ملايين جنيه، لمد كابلات كهربائية أرضية بطول 12 كم داخل القرية، حيث تعاني القرية من مشكلة تغير الجهد الكهربائي، مما يؤثر على المصانع العاملة بها.

وأشارت المذكرة إلى تراجع منتجات القرية الصناعية وتوقف بعض المصانع بها، بسبب مشكلة الكهرباء،وأن محافظ المنوفية عمل على مد كابل كهربائي مدفون لتشغيل المصانع وحماية الماكينات والبضائع من التلف نتيجة تغير الجهد الكهربائى الواصل من خلال أعمدة هوائية مكشوفة بطول 13 كم فى الأراضى الزراعية كثيرة الأعطال.