التخطيط: نستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية 20%

أعلنت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، لـ”رويترز”، أن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20%، خلال السنة المالية الحالية 2017-2018، وأن بلادها تتوقع وصول صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما بين 8 مليارات و8.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية، التي انتهت في 30 يونيو من هذا العام.

كانت وزارة الاستثمار المصرية، أكدت فى وقت سابق أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 12% في الشهور التسعة الأولى من 2016-2017 ليزداد إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة مع 5.9 مليار دولار، في نفس الشهور من السنة المالية السابقة.

وقالت مصر من قبل إنها تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار في السنة المالية 2016-2017، وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو.