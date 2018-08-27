التخطيط: نستهدف خفض النمو السكانى إلى 2.1% بحلول 2022

هالة السعيد : الخطة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 8.5% ونسبة الأمية إلى 20% ونسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22% وزيرة التخطيط : خطة 2018-2022 تهدف إلى تخصيص ما يزيد على 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية أحمد عاشور أعلنت ا



هالة السعيد : الخطة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 8.5% ونسبة الأمية إلى 20% ونسبة السكان تحت خط الفقر إلى 22%

وزيرة التخطيط : خطة 2018-2022 تهدف إلى تخصيص ما يزيد على 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمرانى لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية

أحمد عاشور

أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، عن مستهدفات الإطار العام لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدي 2018-2022 في مجالى التنمية الاجتماعية والعمرانية والتحسين البيئى، حيث أشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة تستهدف خفض معدل النمو السكانى من 2.65٪ عام 2017 إلى 2.1٪ بنهاية الخطة الرباعية عام 21/2022 فضلاً عن خفض نسبة الأمية من نحو 26٪ عام 2018 إلى نحو 20٪ بنهاية العام الأخير من الخطة.



وحول معدل التضخم أكدت السعيد أن الحكومة تستهدف تحقيق استقرار بالأسعار بحيث ينخفض معدل التضخم العام إلى 8.5٪ في نهاية الخطة بالمقارنة بمعدل 14.3٪ في فبراير 2018.

وتابعت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه من المستهدف خفض نسبة السكان تحت خط الفقر إلي 22% في 2022 وذلك مقارنة بنسبة 27.8٪ عام 2015 بحيث تنخفض النسبة إلي 24.5٪ في العام الأول من الخطة 2018 /2019.

وأضافت السعيد أن الحكومة تضع نصب أعينها أهمية الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، بحيث لا تتعدى الفجوة فى معدلات الفقر 20 نقطة مئوية فيما بين المحافظات إلي جانب تحقيق زيادة في مشاركة الإناث والشباب فى قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية بمعدلات البطالة وذلك في إطار الحرص علي معالجة الفجوات التنمويه وتحقيق العدالة الاجتماعية اللازمة لتنفيذ تنمية شاملة ومستدامة في ظل السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفى مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئى.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الخطة الرباعية تستهدف زيادة مساحة المعمور المصرى لترتفع نسبة المساحة المأهولة من 7٪ إلى 10٪ بنهاية الخطة، فضلاً عن تخصيص ما يزيد على 60٪ من الاستثمارات العامة للتنمية والتطوير العمراني لمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية وذلك في إطار برامج تنمية الصعيد.

وأضافت السعيد أن الإطار العام للخطة يستهدف التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرُب من 10 ملايين نسمة مع ترشيد استخدامات الطاقة ومواصلة جهود التطوير البيئي ومعالجة الملوّثات وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى المستويات العالمية إلي جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات على مستوى كافة المحافظات.