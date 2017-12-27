التخطيط: ندفع الطلاب لتأسيس مشاريع وليس البحث عن وظيفة

أحمد عاشور قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري إن الحكومة تعمل حاليا علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني المبادرات المشجعة لتلك المشروعات والتي من بينها مشروع رواد 2030 من خلال التوقيع علي بروتوكول تعاون بين…

أحمد عاشور

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري إن الحكومة تعمل حاليا علي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبني المبادرات المشجعة لتلك المشروعات والتي من بينها مشروع رواد 2030 من خلال التوقيع علي بروتوكول تعاون بين جامعة كامبريدج ووزارة التخطيط لتنفيذ برنامج المساجستير المهني لريادة الأعمال.

وأضافت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل في جامعة القاهرة لاطلاق مشروع رواد 2030 أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية التنمية المستدامة2030 الذي يستهدف رفع قدرات طلاب الجامعة والمدارس بحيث يكون قادر علي خلق مشروع وليس البحث عن فرص عمل بعد الانتهاء من الدارسة.

وأشارت السعيد إلى أن المشروع يقوم علي أساس الشراكة بتدعيم مشاركة القطاع الخاص حيث يقوم بالشراكة بين بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والمركز الثقافي البريطاني، وكلية الاقتصاد والعلوم الساسية بجامعة القاهرة، وجامعة كامبريدج”.

وقالت “السعيد” إن: “المشروع يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة مما يحقق الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030 وذلك عن طريق خلق مجتمع علمي قادر علي دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار”.

وأوضحت السعيد أن المشروع يرتكز في الأساس على الشباب وأفكارهم وتحفيزهم علي الابتكار مما يجعلهم يساهمون في خلق فرص عمل لأنفسهم.

وتابعت وزيرة التخطيط أن المشروع قائم على جهد تكاملي مشترك بين وزارات التخطيط، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجاره والصناعة.

