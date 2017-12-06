التخطيط: ميكنة 40 % من المؤسسات الحكومية منتصف 2018‎

محمود جمالكشفت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انتهاء الحكومة من أعمال ميكنة 40% من الجهات التابعة لها منتصف العام المقبل.جاء ذلك خلال جلسة " دور التكنولوجيا فى تحقيق استراتيجية مصر 2030 و عقدت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى. وأكدت أنه سيتم

محمود جمال

كشفت الدكتوره هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن انتهاء الحكومة من أعمال ميكنة 40% من الجهات التابعة لها منتصف العام المقبل.

جاء ذلك خلال جلسة ” دور التكنولوجيا فى تحقيق استراتيجية مصر 2030 و عقدت على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى.

وأكدت أنه سيتم توفير أجهزة الكمبيوتر وتدريب وتأهيل العاملين بالجهاز الحكومي على استخدامها بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

ومن جانبه ، لفت اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية إلى أن الإسماعيلية هي أول محافظة تم ميكنتها بالكامل ، وسيتبعها محافظات القناة و البحر الأحمر مع باقي محافظات مصر.

بينما أكد الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، أن المحافظات والأقاليم كانت محرومة من التطور التكنولوجي الذي يحدث في القاهرة والمدن الكبرى ولكن في ظل منظومة التحديث التي تشهدها المحليات بالدولة حالياً أصبح هناك عدالة في عملية التنمية داخل كل محافظات مصر بالتوازي.

