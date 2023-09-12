التخطيط: مشروعات المترو والقطار الـكهربائي والـمونوريل ساهمت في الحد من آثار التغيرات المناخية

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة تنفذ العديد من مشروعات التكيّف مع آثار هذه التغيّرات المناخية والحد منها.

وأضافت أنه يتم بالفعل تنفيذ هذا التوجّه من خلال العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، منها التوسّع في خطوط مترو الأنفاق- مشروع القطار الـكهربائي- الـمونوريل – محطات الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس.

وتابعت : أيضا من تلك المشروعات محطات توليد كهرباء بالخلايا الفوتوفولطية – مشروع بنبان – الزعفرانة – مشروع تأهيل وزراعة 1.5 مليون فدان – إنشاء محطات تحلية مياه البحر وشبكات الصرف الصحي، والمعالجة الثلاثية – إعادة تأهيل وتجديد الشبكة القومية للترع وقنوات المياه.

وشاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات مؤتمر مصر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي تنظمه وزارة البيئة بالمشاركة مع مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” الذي يُنفَذَ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بدعم من الحكومة السويسرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، السيدة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر.