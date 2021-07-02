استثمار

«التخطيط»: مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تمول 338 مشروعا بـ 12.7 مليار دولار

تم الانتهاء من تنفيذ 287 مشروعا منها بمبالغ إجمالية بلغت 9.7 مليار
المال - خاص 5:14 م, الجمعة, 2 يوليو 21 5:14 م, الجمعة, 2 يوليو 21

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قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الشراكة التنموية المتميزة مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدار عقود طويلة، أثمرت حتى الآن عن تمويل 338 مشروعا بإجمالي اعتمادات 12.7 مليار دولار.

وأضافت أنه تم الانتهاء من تنفيذ 287 مشروعا منها بمبالغ إجمالية بلغت 9.7 مليار، في حين جاري تنفيذ 51 مشروعا بمبلغ 3 مليارات دولار في مجالات الصناعة والتعدين، والطاقة، والتمويل، والصحة، والتعليم، وغيرها من المجالات المتنوعة.

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 وتحتل مصر المركز الثالث من بين الدول العشر الأوائل الأكثر استفادة من اعتمادات مجموعة البنك الإسلامي.

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بقلم المال - خاص

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