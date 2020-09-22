اقتصاد وأسواق

التخطيط: مبادرة «ما يغلاش عليك» تدعم نمو الناتج المحلي من خلال زيادة الاستهلاك

قالت إنها توصلت من خلال قياسها لعناصر الناتج المحلي وجدت تراجعا في معدلات الاستهلاك الخاص
منى عبدالباري 8:55 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 8:55 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قال دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، إن مبادرة ما يغلاش عليك ستدعم نمو الناتج المحلي من خلال أثرها في زيادة معدلات الاستهلاك والاستثمار.

وأشار الكمالي إلى أن وزارة التخطيط توصلت من خلال قياسها لعناصر الناتج المحلي وجدت تراجعا في معدلات الاستهلاك الخاص، والذي يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي.

اقرأ أيضا  اتحاد الصناعات: «التخطيط» تراقب أثر مبادرة «ما يغلاش عليك» على الميزان التجاري

وتابع قائلا: “لذا كان هناك ضرورة لزيادة هذا العنصر عبر التوجه الى دعم المنتج المحلي لدعم الاستهلاك، والاستثمار، ما يترتب عليه انخفاض الواردات”.

جاء ذلك في كلمة كمالي نيابة عن وزيرة التخطيط في حفل تكريم 9 شركات حققت أعلى مبيعات في مبادرة ما يغلاش عليك.

وحضر الحفل وزير المالية دكتور محمد معيط، ووزير التموين علي مصيلحي، ونائب وزير التخطيط والتجارة والصناعة.

اقرأ أيضا  حماية المستهلك : تلقينا 79000 استفسار و2200 شكوى حول مبادرة «ما يغلاش عليك»

وسيتم تكريم شركات مجموعة العربي في الأجهزة الكهربائية، والشركة المصرية لصناعة السيلكون في الإلكترونيات، وشركة عبد الحليم للاستيراد والتصدير في أدوات الكهرباء والإضاءة، وشركة حلوان للصناعات غير الحديدية في الأدوات المنزلية، وشركة «R.N» في المواد الكيماوية.

وأيضا شركة التوحيد والنور في الأزياء والملابس، وشركة الأمير للزيوت والشحوم في الصناعات الحرفية، وشركة أحمد الجابري للسيراميك والبورسلين في مستلزمات البناء، وعادل عبد الواحد في الأجهزة الكهربائية والمنزلية. عبر منحها درع المبادرة الرئاسية لتحفيز المستهلك المصري.

اقرأ أيضا  4 وزراء يكرمون 9 شركات الأعلى مبيعا في مبادرة «ما يغلاش عليك»
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم منى عبدالباري

ملف الكاتب منى عبدالباري

اقرأ أيضاً

اتحاد الصناعات: «التخطيط» تراقب أثر مبادرة «ما يغلاش عليك» على الميزان التجاري

منى عبدالباري 8:30 م, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20