«التخطيط» : فوز 6 مشروعات ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أعلنت، اليوم، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج المشروعات الستة الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الأقصر وسوهاج وأسوان وقنا، وذلك خلال المؤتمر المنعقد بمحافظة الأقصر، بحضور الدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة.

قالت الدكتورة هبة مغيب، في بيان، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تتسق مع توجهات الدولة في اللامركزية ودعم العمل التنموي على المستوى المحلي، وتعزيز دور المحافظات،

مشيرة إلى اهتمام الحكومة المركزية، خاصة خلال السنوات الأربع الأخيرة، بالتنمية المحلية، وتحديدًا في محافظات الصعيد، وهو ما يظهر في السياسات والبرامج التي تُوجَّه بشكل مباشر إلى صعيد مصر.

حضر المؤتمر المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، واللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا.

وأضافت مغيب أنه عند التخطيط للمبادرة تمّت مواجهة تحديين رئيسيين، يتمثل الأول منهما في عنصر الوقت والوصول إلى النماذج المصرية التي تقدم حلولا لتغيرات المناخ خلال وقت قصير،

إلا أن المحافظات استطاعت القضاء على هذا التحدي وهو ما لمسناه من التعاون الكبير الذي قدمه كل السادة المحافظين.

كما تمثَّل التحدي الثاني في استجابة المجتمعات؛ بما فيها المجتمع الأهلي والقطاع الخاص والمحافظات نفسها ومدى إدراكهم وتوافقهم مع أهداف المبادرة،

إلا أن هذا التحدي أيضًا تم التغلب عليه، حيث أظهر الجميع الإقبال الشديد على التقدم للمبادرة وهو ما استدعى مد فترة تقديم المشروعات حتى تخطى عدد المشروعات المتقدمة 6000 مشروع.

المشروعات الخضراء

يشار إلى أن المشروعات الفائزة من محافظة الأقصر هي: مشروع بنك المخلفات المصرى، ومشروع التدوير مخلفات البلاستيك وكيفية الاستفادة منها،

ومشروع جرين فيوتشر للخدمات البيئية وجمع وتدوير المخلفات الصلبة والخطرة، ومشروع الإنتاج الزراعي وإنتاج الحرير الطبيعي مع التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية واستخدام الطاقة المتجددة، ومشروع تطبيق الإنذار المناخي المبكر.

ومشروع سجادة تعمل على إعادة تدوير مخلفات الأقمشة والملابس القديمة. ومن محافظة سوهاج فاز مشروع الظهير الصحراوي استكمال زراعة الغابات الشجرية،

ومشروع الظهير الصحراوي لمركز جهينة (إنشاء مصنع تدوير المخلفات البلدية الصلبة لإنتاج مشتقات البترول)، ومشروع تحويل سيارات القمامة للعمل بالغاز الطبيعي وإنشاء نظام رقمي لتتبع سيارات نقل القمامة.

ومشروع خط إنتاج بديل الباركيه للأرضيات SPC Flooring، ومشروع تعظيم الاستفادة من مخلفات الترع والمصارف (ورد النيل)، ومشروع إنتاج الكرتون من مخلفات الورق وزراعة أسطح المنازل.

وفاز من محافظة أسوان مشروع وقف الانبعاثات الكربونية من حرق مخلفات البلح باستخدامها في صناعة الورق بديلًا عن لب الورق المستورد،

ومشروع إنشاء وتشغيل وحدة إنتاج عسل اسود مطورة، ومشروع المكافحة الخضراء الذكية والمتكاملة لحشرة النمل الأبيض.

ومشروع إعادة تدوير الخلايا الشمسية في مصر ريسولار resolar، ومشروع مبادرة أسوان خضراء لزراعة الأسطح، ومشروع رائدات الأعمال المنزلية.

كما فاز من محافظة قنا مشروع إحياء تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي باستخدام مياه الصرف المعالج في عملية الري.

ومشروع تدوير متكامل واقتصادى للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحى بدون دفن المخلفات Zero Waste، ومشروع زراعة بدون تربة بنظام H.P. aeroponic،

ومشروع تصنيع الأثاث والمنتجات اليدوية من ورق الموز، ومشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينة قنا باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بُعد،

ومشروع إنتاج أعلاف ذات قيمة غذائية عالية عن طريق تدوير المخلفات الزراعية (سفير القصب).