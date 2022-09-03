«التخطيط» : ضخ 37.5 مليار جنيه استثمارات فى 11 مشروعا للمناطق التجارية لتوفير الأمن الغذائي

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023، عن الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه “المال” أن إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعًا للمناطق التجارية واللوجيستيّة والسلاسل التجاريّة بلغت نحو 37.5 مليار جنيه، إذ تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجيستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح أربعة مُستودعات استراتيجيّة في مُحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.

تطوير 44 مجمعاً استهلاكيًا بتكلفة 33.7 مليون جنيه

وتابع التقرير انه تم تطوير 44 مُجمّعا استهلاكيًا بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليُصبِح إجمالي الـمجمّعات التي تم تطويرها 105 مُجمّعات، وما زال يجري تطوير 17 مُجمّعا استهلاكيًا.

وذكر أنه تم افتتاح 883 منفذًا جديدًا لـمشروع “جمعيّتي”، مما ساهم في توفير نحو 2650 فُرصة عمل، وبالنسبة لـمشروع السيّارات الـمتنقّلة، ضم 110 سيارات، وفّرت 330 فرصة عمل، بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتم توزيع 24 سيارة، وتم التحوّل من النُظُم اليدويّة إلى العمل بمنظومة معلومات آليّة مُتكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السِلع الغذائية.

وأشار التقرير إلى تطوير 35 مركز خدمة ليُصبِح إجمالي المراكز التي تم تطويرها 315 مركزًا، والانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع القومي لرقمنة الـمشغولات الذهبيّة والمعادن الثمينة بالليزر.

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن استراتيجيّة تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء المراكز اللوجيستيّة والتجاريّة وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة المطروحة في المنافذ.

وأضافت أن الاستراتيجية تتضمن تطبيق منظومة بيع الخُبز الـمدعّم في مُحافظات الجمهوريّة كافة، فضلًا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير الـمُستمر للمكاتب التموينيّة، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج المحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.

أهم المشروعات المستهدفة

وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط، إلى أهم المشروعات الـمُستهدف استكمالها والمتمثلة في تطوير الـمكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف الـمرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على ثلاثة أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينيّة، (287) إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على ثلاث مراحل – المرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه.

ونوه التقرير عن زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021. ومن الـمتوقّع أيضًا زيادة السِعَة التخزينيّة في الصوامع عام 2022 لتصِل إلى ما يقرُب من 3.6 مليون طن.