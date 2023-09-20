«التخطيط»: شراء 775 ألف «تابلت» وشاشة ذكية للطلاب بخطة 2024/2023

كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط إلى الـمشروعات الـمُستهدفة لقطاع الخدمات التعليمية ففي مجال التعليم العام والفني تستهدف خطة 2023/2024، عن شراء 700 ألف جهاز لوحي “تابلت” لطلاب الصف الأول الثانوي و75 ألف شاشة ذكية خلال العام المالي الجاري.

وتابع التقرير أن حجم الاستثمارات الكليّة الـمستهدفة لقطاع التعليم تقدر بنحو 99.4 مليار جنيه في خطة عام 23/2024، تتضمن إحلال وتجديد 488 مدرسة (8335 فصلًا)، وإنشاء وتجهيز 1875 مدرسة بإجمالي فصول 29622 فصل، مُوزّعين حسب مراحل التعليم، تنفيذ تطبيق الجدارات في عدد (756) مدرسة تعليم فني، وإنشاء 10 مدارس تطبيقية.

تطوير المدارس التجريبية

كما تتضمن الخطة رفع كفاءة تجهيزات الـمدارس التجريبية الرسمية والـمتميزة، وإنشاء 31 مدرسة يابانية (661 فصلًا)، إلى جانب إنشاء وتجهيز 36 مدرسة للمتفوقين، تنفيذ عملية إنشاء وتجهيز الشبكة الـمؤمنة لـمعلومات الهوية الرقمية لطلاب الجمهورية، واستكمال بنك الـمعرفة وقنوات مدرستنا.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن خطة تطوير القطاع التعليمي تتركّز أهمية القطاع في دوره الـمؤثّر في التنمية البشرية وزيادة الإدراك الـمعرفي وتنمية الـمهارات بشكل يُسهم في تيسير الانتقال إلى الاقتصاد الـمعرفي والثورة الصناعية الرابعة،

وأكدت أن الدولة تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا له بتخصيص الـموارد للبرامج والـمشروعات من أجل تحسين جودة الخدمات التعليمية وتطبيق أساليب التعليم الحديث (2.0)، وتوفير منصات إلكترونية لـمُواءمة إمكانية التعلّم عن بُعد، وخلق جيل جديد ذي تعليم أفضل، موضحة أن الاستثمارات الكليّة الـمستهدفة لقطاع التعليم تقدر بنحو 99.4 مليار جنيه في خطة عام 23/2024.