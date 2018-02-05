التخطيط : خطة لتنفيذ الشبكة القومية لحاضنات الأعمال

المال- خاص: أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها ممثلة في مشروع "رواد 2030"، بصدد التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال في مصر. وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهمية تنفيذ هذا…

المال- خاص:

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها ممثلة في مشروع “رواد 2030″، بصدد التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، لإطلاق أول شبكة قومية لحاضنات الأعمال في مصر.

وأكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أهمية تنفيذ هذا المشروع، والذي سيعمل كمظلة لكل حاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية.

ونوهت بأنه سيتم إيفاد فريق لكل حاضنات الأعمال على مستوى الجمهورية، للتعريف بمنظومة الشبكة القومية.

من جانبها، أكدت د.غادة خليل، مديرة مشروع “رواد 2030 ” بوزارة التخطيط، أن خطة عمل الشبكة القومية لحاضنات الأعمال، ستكون ثمرة تعاون بين المشروع وأكاديمية البحث العلمي و التكنولوجيا، لتقديم الدعم الفنى والتسويقى اللازم للأفكار والشركات الناشئة ذات المردود الاقتصادى.

وكشفت عن استهداف حاضنات أعمال الشبكة القومية لأفكار ومشروعات تقدم حلولًا لمشكلات وتحديات قومية.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون مقر الشبكة الأساسى بمعهد التخطيط القومى.

يُذكر أن “رواد 2030 ” قد تم إنشاؤه تحت مظلة وزارة التخطيط بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.. ويساهم المشروع في توفير مجموعة من الخدمات مثل : المنح التعليمية والماجستير لدراسة ريادة الأعمال، فضلًا عن دعم وتأسيس حاضنات الأعمال لخدمة الشركات الناشئة.

