التخطيط: خطة العام المالي الجديد تهتم بالقرى والمحافظات الأكثر احتياجا

المال- خاص أشارت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن الوزارة ستستمر في تنفيذ دورها الوطني مؤكدة أن العمل يجري الان علي تنفيذ خطط الإصلاح الاداري والخدمات التي تخص المواطنين في المرحلة الاولي باعتبارها الأولوية التي تضعها الحكومة نصب اعينها وأضافت وزيرة التخطيط

المال- خاص

أشارت د/هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إلى أن الوزارة ستستمر في تنفيذ دورها الوطني مؤكدة أن العمل يجري الان علي تنفيذ خطط الإصلاح الاداري والخدمات التي تخص المواطنين في المرحلة الاولي باعتبارها الأولوية التي تضعها الحكومة نصب اعينها

وأضافت وزيرة التخطيط ان خطة العام المالي الجديد 2018/2019 تراعي الموازنة بين كافة القطاعات وتهتم بالفئات الاولي بالرعاية والقري والمحافظات الأكثر احتياجاً.

وكان د.أحمد كمالى مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أدى أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نائبًا لوزيرة التخطيط لشئون التخطيط.

ومن جانبه قال د.أحمد كمالي إن دور التخطيط ليش بالدور اليسير مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليًا علي العديد من البرامج والخطط الخدمية في المقام الأول والتي تصب في صالح المواطن المصري.

وجدير بالذكر أن د.أحمد كمالي كان قد تخرج من قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1991، وحصل على ماجستير الاقتصاد من الجامعة نفسها عام 1995، ثم دكتوراه الاقتصاد من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك.

ويشار إلى أن نائب وزيرة التخطيط له خبرة أكاديمية ودولية طويلة حيث عمل كباحث بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية بواشنطن كما عمل مستشارًا في البنك الدولي بواشنطن،

كما تقلد كمالي مناصب متعدده شملت رئاسة قسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الي جانب عمله كمستشار اقتصادي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة المصرية، بالإضافة إلى منصب مدير نقطة الاتصال الوطنية المصرية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(OECD)، فضلًا عن تقلده لمنصب رئيس قسم الحوكمة الاقتصادية والتخطيط في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالأمم المتحدة (اسكوا).

كما شغل كمالي مؤخرًا منصب مستشار وزير التخطيط والمتابعة الاصلاح الاداري لشئون التخطيط و لمتابعة ليتم تعيينه أمس نائبًا لوزيرة التخطيط.