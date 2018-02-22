التخطيط: حصر أربعة آلاف أصل غير مستغل للدولة

أحمد عاشور نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" معلومات عن منظومة حصر أصول الدولة وهو أحد المشروعات التي تم إنجازها بالوزارة. وأعلنت الوزارة عن حصر عدد كبير من تلك الأصول، وصل لحوالي 4000 أصل، وجار التنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقى الأصول ل

أحمد عاشور

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” معلومات عن منظومة حصر أصول الدولة وهو أحد المشروعات التي تم إنجازها بالوزارة.

وأعلنت الوزارة عن حصر عدد كبير من تلك الأصول، وصل لحوالي 4000 أصل، وجار التنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقى الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمارها.

وتقوم خطة العمل المقترحة لحصر الأصول غير المستغلة على عدد من النقاط الرئيسة تتمثل فى تنقيح البيانات وتحديثها بشكل دوري وفق قاعدة بيانات مركزية محدثة ومؤمنة، وتقديم الدعم الفني لجهات الولاية لرفع جودة التسجيل، علاوة على دراسة سبل الاستغلال الأمثل وتعظيم القيم الاستثمارية للأصول حسب طبيعتها، وتقديم مقترح لآلية الطرح لكل مجموعة من الأصول.

يذكر أن لجنة حصر أصول الدولة غير المستغلة تم تشكيلها عام 2015 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، وقد تم بالفعل الانتهاء من بناء التطبيق المركزي لتسجيل بيانات أصول الدولة غير المستغلة، وإتاحة المنظومة لهيئة الخدمات الحكومية بوزارة المالية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قد وجه في أغسطس الماضي بإعداد قاعدة بيانات لأصول الدولة غير المستغلة، وكلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من استكمال قاعدة البيانات الخاصة بالأصول غير المستغلة التابعة لجميع جهات الدولة فى مختلف القطاعات، حفاظًا على المال العام ولتحقيق الاستغلال الأمثل لها وتعظيم الاستفادة منها.