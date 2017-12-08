التخطيط: توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بالمحافظات

المال - خاصأعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن مشروع تطوير الإدارات المحلية بالأحياء والمدن الذي تعمل عليه الوزارة يهدف في الأساس إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية، سريعة، دقيقة، ومتكاملة في كل أنحاء الجمهورية، ويعمل ا

المال – خاص

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن مشروع تطوير الإدارات المحلية بالأحياء والمدن الذي تعمل عليه الوزارة يهدف في الأساس إلى توفير خدمات المواطنين والمستثمرين بصورة حضارية، سريعة، دقيقة، ومتكاملة في كل أنحاء الجمهورية، ويعمل المشروع على خلق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية باستخدام نظام موحد مركزي يسمح بإدارة لا مركزية على مستوى جميع الوحدات المحلية في المركز والمدينة والحى بجميع المحافظات ودواوينها والمديريات الخدمية والإدارات التابعة لها.

وأوضحت الوزارة أن المشروع يتكون من ثلاث مشروعات فرعية هي: مشروع تطوير خدمات المواطنين بالمدن الجديدة (هيئة المجتمعات العمرانية) ويعمل على النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال على مستوى وزارة الإسكان من خلال تنفيذ نظام الشباك الواحد وميكنة الإدارات الخدمية والإدارية بالمدن الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، ومشروع تطوير خدمات المواطنين بدواوين ومدن وأحياء المحافظات ويعمل على نشر تطبيقات تطوير الإدارة المحلية بمختلف المحافظات، وتطوير خدمات الوحدات المحلية بشكل يلائم متطلبات المستخدم من خلال رفع مستوى أداء الموظف الحكومي وإنشاء منافذ تقديم الخدمات وتطوير بيئة العمل.

وأشارت الوزارة إلى أن المشروع الفرعي الثالث، وهو مشروع إنشاء البوابات وتقديم الخدمات الالكترونية والذي يعمل على إقامة حلقة اتصال نشطة ومستمرة ومتجددة بين أجهزة الإدارة المحلية للمحافظات (تنفيذية- شعبية- أهلية) وبين المواطنين من أجل إطلاعهم على كافة الأنشطة والفعاليات واستثمار تكنولوجيا المعلومات في تقديم الخدمات المحلية بطريقة ميسرة، بالإضافة إلى خلق حلقة تواصل مع المستثمر المصري والأجنبي لعرض فرص الاستثمار المتاحة وتقديم خدمات متميزة للمستثمرين.