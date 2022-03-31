كشف تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول جهود الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنه فيما يخص الهدف الأول: القضاء على الفقر فقد وجهت الدولة 750 مليار جنيه (من الموازنة العامة للدولة) خلال الفترة (18/ 2019 / 20/ 2021) لبرامج الحماية الاجتماعية بمعدل نمو بلغ 50% بين عامي (15/ 2016 /20/ 2021).

ونتج عن ذلك تحقق العديد من الإنجازات منها في مجال الحماية الاجتماعية استفادة 3,8 مليون أسرة ( 14.1 مليون مواطن ) من برامج الدعم النقدي ، واستفادة 1.1 مليون مواطن من أصحاب الهمم من برامج الدعم النقدي بنسبة 8% من جملة عدد المستفيدين.

توفير 15 مليار جنيه للمرحلة التمهيدية من حياة كريمة

كما شملت المرحلة التمهيدية من مبادرة “حياة كريمة” توجيه حوالي 15 مليار جنيه لتطوير أكثر 375 قرية احتياجا في مصـر ( 4.5 مليون مواطن ) نتج عنها خفض معدلات الفقر في هذه القرى في المتوسط بـ ۱۱ نقطة مئوية.. وقد نتج عن هذه الجهود تحسن العديد من المؤشرات التنموية منها انخفاض معدل الفقر عام 19/2020 لأول مرة منذ 99/2000 لیبلغ 29,7٪ وانخفاض معدل الفقر المدقع من ٦,٢ ٪ عام 17/2018 إلى 4.5 % عام 2019/2020.

دعم الخبز في ثلاث سنوات

وفيما يخص الهداف الثاني القضاء التام على الجوع.. أشار التقرير إلى توجيه 150 مليار جنيه لدعم الخبز ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 50 ٪ مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين ۷۲ مليون مواطن إلى جانب توجيه ٢٥٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ( في 3 سنوات ) بمعدل نمو بلغ 47% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، ليبلغ عدد المستفيدين 64 مليون مواطن، ونتج عن جهود الدولة لتحقيق هذا الهدف تحسن العديد من المؤشرات التنموية حيث بلغت نسبة الأسر الأكثر احتياجا المستفيدة من دعم السلع التموينية حوالي ٩١ ٪ .

كما بلغت نسبة الأسر التي تم تغطيتها ببطاقات التموين حوالي 84 ٪ وترتفع هذه النسبه في الريف لتصل إلى 91,1 ٪ مقابل 74,9 % في الحضر.. كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك 95 ٪ مقارنة بنسبة بلغت 87 ٪ عام ٢٠١٤ وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء 98 ٪ مقارنة بنسبة بلغت ٩٣ ٪ عام ٢٠١٥ .