التخطيط توافق على زيادة استثمارات التنمية المحلية 171.75 مليون جنيه

المال – خاص: وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة ديوان عام وزارة التنمية المحلية بمبلغ 171 مليون و750 ألف جنيه، تعويضات عن أعمال نزع الملكية للأعمال الصناعية القائمة من طرق وكباري على تقاطع طريقي (الإسماعيلية- بورسعيد)، و



المال – خاص:



وافقت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على زيادة الاستثمارات المدرجة بخطة ديوان عام وزارة التنمية المحلية بمبلغ 171 مليون و750 ألف جنيه، تعويضات عن أعمال نزع الملكية للأعمال الصناعية القائمة من طرق وكباري على تقاطع طريقي (الإسماعيلية- بورسعيد)، و(القاهرة- الإسماعيلية).

تبلغ الأعمال الصناعية المقترح تنفيذها ستة أعمال في كل من محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد، حيث سيتم إنشاء كوبري “أبو سلطان” عند تقاطع طريق (القاهرة- الإسماعيلية) مع طريق (القصاصين- الصالحية)، وإنشاء طريق “تحيا مصر” وتقاطعه مع طريق (الإسماعيلية/ بورسعيد)، عند منطقة 4.5 وإقامة تقاطع طريق “معدية الفردان” مع طريق (الإسماعيلية/ بورسعيد)، عند منطقة الكيلو 11 طريق بورسعيد بالإضافة إلى إنشاء تقاطع مدخل كوبري “السلام” الفردي مع طريق (الإسماعيلية- بورسعيد) بالقنطرة غرب، وانشاء تقاطع طريق نفق “جنور” بورسعيد مع طريق الإسماعيلية عند حي جنوب بورسعيد (3يوليو) وتقاطع طريق (الإسماعيلية- بورسعيد) مع الطريق الدولي الساحلي عند جنوب بورسعيد، جاء ذلك في إطار الخطة القومية للطرق، وسيتم تنفيذ تلك الأعمال بتمويل من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.