«التخطيط» توافق على اقتراح بإنشاء مدرسة للتعليم الفنى التجارى والصناعى بالمنوفية

قدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة وعضو لجنة القيم بمجلس النواب إقتراح برغبة بتاريخ 27/ديسمبر /2021 لاستغلال قطعة ارض خاصة بمركز تدريب مهنى للتشييد والبناء بمدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية ﻿لبناء مدرسة للتعليم الفنى التجارى والصناعى

وقامت الجزار بمناقشة الإقتراح مع اللجنة وتم الموافقة على الإقتراح من وزارة التعليم وتم إرسال الموافقة لوزارة التخطيط لإدراج المدرستين فى خطة الدولة وتخصيص ميزانية .

وتسلمت عضوة مجلس النواب رسالة من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبشرها بالموافقة على الاقتراح برغبة بناء المدرستين الذى تقدمت به

وقالت ” الجزار ” : لقد وصلتني الموافقة من خلال خطاب رسمى من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تم فيه التأكيد على أنه تم مخاطبة محافظة المنوفية باتخاذ جميع الاجراءات بشان هذا الموضوع المهم والعاجل مشيرة الى أنها سوف تتواصل مع محافظ المنوفية اللواء ابراهيم أبو ليمون لمعرفة ما تم بشأن هذا الاقتراح لتنفيذه على ارض الواقع لصالح التلاميذ واولياء الامور داخل مدينة سرس الليان وقراها والمناطق المحيطة بها

حفظ الله مصر